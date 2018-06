Die Bundeskanzlerin bemüht sich namens der EU, mit Tunesien und anderen nordafrikanischen Staaten ins Gespräch zu kommen, um die Flüchtlingszahlen generell zu senken und speziell Flüchtlinge des Typs Anis Amri aus Europa fernzuhalten. Unterdessen melden Menschenrechtsorganisationen Folter und andere schwere Verstöße aus Tunesien, sie unterstreichen, dass Tunesien, Marokko und Algerien keine sicheren Herkunftsländer seien. Wieder greift das politische Krisenmanagement an der südlichen Peripherie Europas zu kurz. Die Vorstellung, allein die Rückführung von Amri und Konsorten minderte die Sicherheitsrisiken, ist weltfremd.

Unbestreitbar ist, dass sich seit den neunziger Jahren der radikale Islam zunächst friedlich, mit Koranunterweisung, karitativen Aktionen, Kulturprogrammen und politischer Propaganda auf der ganzen Welt ausbreitet – zuletzt mit immer brutaleren Mitteln, indem er Gebiete besetzt, Gläubigen strengste Verhaltensregeln auferlegt und mit Waffengewalt vorgeht. Das trifft Europa, dort aber besonders ins Visier geraten sind muslimische, anders- und nicht gläubige Jugendliche in den Vorstädten, die indoktriniert, radikalisiert und zu Hunderten in den Kampf geschickt werden.

Diese Tendenz zeigt sich in der arabischen Welt genau wie im Westen. Es sind weit verzweigte, bewegliche Netzwerke junger radikaler Muslime entstanden, die von "Quartieren" aus in Europa und im gesamten Mittelmeerraum agieren. Anis Amri, der Attentäter auf den Berliner Weihnachtsmarkt, war in vier Ländern unterwegs: in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien. Radikalisiert hat Amri sich schließlich in einem sizilianischen Gefängnis.

Mit Blick auf die Anwerbung, die virtuellen Netzwerke und die Terroranschläge gibt es mindestens vier Aspekte zu beachten:

1. Die Sicherheitspolitik ist finanziell wie personell an Grenzen gestoßen; zudem bewegt sie sich im nationalen Rahmen, obwohl der Terror eine weltweite Dimension hat und ein Problem der europäischen Gesellschaft insgesamt ist.

Die Autoren Der Schriftsteller Boualem Sansal lebt in Algerien. Sébastien Boussois ist Hochschullehrer in Brüssel. Claus Leggewie leitet das Kulturwissenschaftliche Institut Essen.

2. Der Islamismus kann unter dem Schutz der Religionsfreiheit die Gesellschaft beeinflussen, indem er Sphären des richtigen Verhaltens (halal), der Geschlechtertrennung, der Errichtung von Moscheen und der Zwangsverschleierung als militantes politisches Statement aufbaut, Gefängnisse in seine Hand bringt und in öffentliche Unternehmen vordringt. Diese Schulen der Radikalisierung und des Dschihad werden übrigens von Golfstaaten und Saudi-Arabien finanziert, die weiter von der ganzen Welt hofiert werden.

3. Wo Länder vom islamistischen Terror betroffen sind, geraten Teile der Bevölkerung in Angst – weil die Gewaltakte gegen Muslime zunehmen. Die Politik Trumps stellt eine Ermunterung dazu dar.

4. Die vorhersehbare Niederlage des IS und die Rückkehr von Kämpfern in ihre Heimatländer sowie ihre Weiterleitung in viele Länder der Welt schafft eine extrem gefährliche Lage. Die "Veteranen", die man kaum kontrollieren und resozialisieren kann, werden eine dschihadistische Internationale bilden, die auf beliebige Nachfrage Söldnerkontingente bereitstellen kann. In Quartieren und Gefängnissen werden sie wie Helden gefeiert, ihre Kommunikationskanäle sind hochmodern.

Diese Herausforderung muss man nüchtern und ohne apokalyptischen Unterton konstatieren. Sie betrifft europäische und arabische Gesellschaften gleichermaßen. Deswegen bedarf es einer machtvollen, koordinierten, mutigen und raschen Reaktion. Präventionsmaßnahmen gegen weitere Radikalisierung sind zentral, und ihre Wirksamkeit muss radikal durchdacht werden. Die Mittel und Instrumente, welche die Europäische Union 2015 für die Bekämpfung des Terrorismus bereitgestellt hat, reichen nicht aus und haben sich – siehe den Fall Amri und viele weitere – als unzureichend erwiesen.

Für uns ist aber auch wichtig, dass Islamismus, Terror und Radikalisierung keine nationalen oder bilateralen Probleme sind, die die eine oder andere Seite, entweder arabische oder europäische Gesellschaften treffen. Sie haben eine euromediterrane Dimension und müssen auf supranationaler Ebene angegangen werden. Die Mittelmeerregion ist eine tödliche Drehscheibe für Flüchtlinge aus Afrika und Asien. Eine Rückführung nach Ägypten, Algerien, Tunesien oder in die Türkei ist so lange eine Scheinlösung, wie dort autoritäre Regime am Werk sind, die Verfolgte, Abgehängte und Verlierer aller Art weiterhin außer Landes treibt.

Es zählt nicht nur die Sicherheitspolitik, wichtig ist die ideologische Auseinandersetzung mit einer Religion, die immer stärker von Salafismus und Wahhabismus gefangen genommen wird und vor allem durch die Muslime erneuert werden muss.

Wir richten an die Politik und Zivilgesellschaft der euromediterranen Region den dringenden Appell, sich dieser Herausforderung in einer großen Regierungskonferenz unter Einschluss von Nichtregierungsorganisationen zu stellen und konkrete Präventionsstrategien auf den Weg zu bringen. Wenn die europäische Gesellschaft nicht reagiert, werden andere – die Trumps, Putins, Erdoğans und Xi Jinpings – es an ihrer Stelle tun. Und zwar ganz sicher zu unserem Schaden.