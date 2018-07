Melancholie ist sein Protest, Schmusesongs sind sein Mittel. Wenn Philipp Poisel seinen Kassettenrekorder besingt oder die Zeit ohne Smartphones, fließen in ausverkauften Arenen die Tränen. Mit dem 33-jährigen Schwaben aus Markgröningen sehnt sich eine ganze Generation nach dem besseren Leben im Früher. Mit ihm wurde die konservative Sinnsuche für die Generation Y (der der Autor dieses Textes selbst angehört) chartkompatibel. Poisel und sein Publikum sehnen sich nach Sinn, Liebe, Gott und neuerdings auch nach einem besseren – "Ahmehrikah".

Es ist aus Kinderträumen gemacht, aus "Knight Rider", "Baywatch" und dem "A-Team". Sie waren die Helden dieser Generation, für die Poisel heute selbst ein Star ist. Als Kind saß er vor dem Fernseher, auf dem Boden, ganz nah dran. Fasziniert blickte er über den Ozean, so wie viele dieser Generation. Heute blicken sie erschrocken rüber und suchen nach dem, was ihnen damals wie Freiheit vorkam: Die Guten gewinnen, Gerechtigkeit ist selbstverständlich, und Autos können sprechen. Philipp Poisel will dieses verlorene Paradies zurück. Dafür ist er nach Nashville in Tennessee gereist, um sein drittes Studioalbum aufzunehmen (analog). "Mein Amerika" ist kein politisches Statement, keine Antwort auf Trump, sondern eine Liebeserklärung an ein Land, das es nur im Fernsehen gab.

Damals warnten Eltern ihre Kinder vor viereckigen Augen. Dass die Wirklichkeit komplizierter ist, hat den Kindern keiner gesagt.