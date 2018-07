Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Vergangene Woche war die Politik der Türkei Thema bei Veranstaltungen überall in Deutschland. Am selben Tag, da mich der EU-Ausschuss des Bundestags zu einem Vortrag gebeten hatte, versuchte im Saal nebenan der türkische Vizepremier Mehmet Şimşek, Vertreter der deutschen Wirtschaft zu überzeugen, in der Türkei zu bleiben. Auf dem G20-Gipfel in Bonn beschwerte sich der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bei seinem deutschen Amtskollegen darüber, dass man Leute wie mich aufgenommen habe. Und der türkische Premier Binali Yıldırım hielt vor rund 10.000 Migranten eine Wahlkampfrede in Oberhausen.

Zugleich trafen zwei CHP-Abgeordnete bei Frankfurt mit Sozialdemokraten zusammen.

Woher rührt das plötzlich gestiegene Interesse?

Die deutsch-türkische Agenda ist prall gefüllt: Flüchtlingsabkommen, Syrien-Krise, die Visafrage, Ditib, spionierende Imame, Auslieferungsforderungen der Türkei, der letzte Woche in der Türkei festgenommene Korrespondent der Welt, Deniz Yücel ... Die Probleme stapeln sich. Hinter der Ballung letzte Woche aber steckte vor allem der auf den 16. April angesetzte Volksentscheid für die Verfassungsreform, die Erdoğan zum Alleinherrscher machen soll. Dass der türkische Premier die Kampagne für das Referendum ausgerechnet in Deutschland startet, mag befremden. In Anbetracht der großen Zahl türkischer Wähler in Deutschland liegt der Grund dafür allerdings auf der Hand. Die jüngsten Meinungsumfragen zeigen Ja- und Nein-Sager gleichauf. Die Unentschiedenen werden das Schicksal des Landes bestimmen. Da steigt der Wert potenzieller Stimmen aus Deutschland.

Die Hälfte der türkischen Wähler im Ausland (1,4 Millionen) lebt in Deutschland. Nur ein Drittel von ihnen geht zur Wahl.

Bei den Präsidentschaftswahlen 2014 holte Erdoğan in Deutschland 70 Prozent. Bei den Parlamentswahlen im November 2015 erhielt seine AKP hier 60 Prozent. Die Stimmen beider Oppositionsparteien zusammen machen nicht einmal die Hälfte des AKP-Anteils aus. Dieses Potenzial hat die AKP erkannt, nun will sie zum Urnengang animieren, ihre Stimmen erhöhen und den Weg zu Erdoğans Präsidialsystem über Berlin nehmen.

Es gibt viele Gründe dafür, dass Erdoğan und seine Partei bei den Türken hierzulande so populär sind: Die meist aus Anatolien stammenden konservativen Kreise, die sich in Deutschland ausgegrenzt fühlen, sehen in Erdoğan einen von ihnen, seine islamistische Rhetorik, sein herausfordernder, Paroli bietender, Selbstvertrauen einflößender Stil imponiert ihnen. Erdoğan gibt ihnen eine Identität, was Deutschland über all die Jahre nicht gelang. Dazu kommen natürlich gut organisierte Parteistrukturen, der AKP in die Hände arbeitende staatliche türkische Stellen und Moscheen.

Im Sommer letzten Jahres wurde Erdoğan nicht einmal gestattet, sich per Videoschaltung an seine Anhänger in Deutschland zu wenden, diesmal könnte er seine Kundgebung in einem Nachbarland abhalten. An seiner Stelle kam Premier Yıldırım nach Deutschland und staffierte seine Rede mit religiösen und nationalen Motiven aus. Er achtete zwar darauf, jede Konfrontation mit Deutschland zu vermeiden, redete aber auch nicht gerade der Integration das Wort. Statt Parteifähnchen wurden türkische Fahnen verteilt, damit wurde suggeriert, beim Volksentscheid handele es sich um eine "nationale Angelegenheit". Selbstverständlich wurden die Gepflogenheiten in der Türkei nach Deutschland mitgebracht, oppositionellen Presseorganen wie Özgürüz wurde die Beobachtung der Versammlung verwehrt.

Bedenkt man, dass die Stimmen der Opposition, die sich zuvor auf unterschiedliche Parteien aufteilten, nun im "Nein" zusammenfinden, wird die AKP kein so leichtes Spiel haben wie früher. Dennoch dürfte Erdoğan es beim Auswärtsspiel in Deutschland leichter haben als in irgendeiner Stadt in der Türkei.

