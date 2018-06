Belletristik

01 (01) Martin Suter: Elefant. Diogenes; 24,– €

02 (04) Elena Ferrante: Die Geschichte eines neuen Namens. Suhrkamp; 25,– €

03 (05) Hanya Yanagihara: Ein wenig Leben. Hanser; 28,– €

04 (02) Elena Ferrante: Meine geniale Freundin. Suhrkamp; 22,– €

05 (03) Paul Auster: 4 3 2 1. Rowohlt; 29,95 €

06 (NEU) Cilla Börjlind, Rolf Börjlind: Schlaflied; Btb; 19,95 €

07 (NEU) Julian Barnes: Der Lärm der Zeit; Kiepenheuer & Witsch; 20,– €

08 (08) Sebastian Fitzek: Das Paket. Droemer Knaur; 19,99 €

09 (07) T. C. Boyle: Die Terranauten. Hanser; 26,– €

10 (NEU) Bettina Börgerding, Wenka von Mikulicz: Bibi & Tina - Tohuwabohu total. Egmont Schneiderbuch; 12,– €

Sachbuch

01 (01) Dr. Matthias Riedl u. a.: Die Ernährungs-Docs. ZS Verlag; 24,99 €

02 (NEU) Ulrich Walter: Im schwarzen Loch ist der Teufel los. Komplett Media; 18,– €

03 (02) Anne Fleck, Susanne Vössing: Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte. Becker Joest Volk; 28,– €

04 (04) Joachim Mischke: Elbphilharmonie, Kompaktausgabe Edel; 12,95 €

05 (07) C . Bloom, B. Greive: Penguin Bloom. Knaus; 19,99 €

06 (03) Roger Willemsen: Wer wir waren. Fischer; 12,– €

07 (...) Didier Eribon: Rückkehr nach Reims. Suhrkamp; 18,– €

08 (06) Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden. Kailash/Sphinx; 14,99 €

09 (05) Joachim Mischke: Elbphilharmonie. Edel; 29,95 €

10 (NEU) Yuval Noah Harari: Homo Deus. C.H.Beck; 24,95 €

... = Wiedereinstieg in die Top Ten. Daten der Rangliste: Copyright by media control GmbH, Baden-Baden; erhoben in Kalenderwoche 8