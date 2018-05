Michiko Ogawa sitzt in einem schallisolierten Raum. Sie ist es, die hier den Ton angibt, die als eine der wenigen japanischen Frauen ganz oben angekommen ist. "Das war, wie auf einen Berg zu steigen. Man läuft und läuft, und wenn man sich umdreht, merkt man plötzlich, wie hoch man ist." Mitte der 1980er Jahre begann sie beim japanischen Elektronikkonzern Panasonic zu arbeiten, seit Ende 2015 ist die 54-jährige Direktorin der Video- und Audio-Sparte, zu der auch Technics gehört, jenes Unternehmen, das für seine Lautsprecher und Plattenspieler berühmt ist. Die Chefposten japanischer Unternehmen sind zu 90 Prozent von Männern besetzt. Ogawa ist eine Ausnahme. Auch die 50 Ingenieure, die sie als Chefin führt, sind allesamt Männer.

Ogawa, elegantes Kostüm, dezentes Make-up, sitzt in der Mitte des schallisolierten Raumes, die vierspurige Straße draußen vorm Werksgelände in Osaka, die nahegelegene Bahnstrecke, all das hört man hier drinnen nicht, schließlich wird Musik gespielt. Bei Panasonic geht es darum, einen möglichst guten Klang zu verkaufen und damit möglichst viel Geld zu verdienen. Ogawa kommt regelmäßig in den Raum, dann setzt sie sich vor eine Musikanlage, die wie ein Altar vor der nackten Wand steht. Sobald die ersten Töne erklingen, beginnen Ogawas Füße im Takt der Musik zu wippen. Rhythmus und Klang, das wird sich im Laufe des Gesprächs herausstellen, ist Ogawas Lebensthema – und es hat sie so weit nach oben gebracht.

Bei der Gleichberechtigung liegt Japan auf Rang 111 von 144 Ländern

Wer an der Spitze von Firmen steht, die Unterhaltungselektronik verkaufen, hat oft einen sehr guten Abschluss in Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaft und eine Elite-Uni im Lebenslauf. Auch Ogawa hat an einer der besten Universitäten Japans studiert, aber viel wichtiger ist, dass sie Musikerin ist. Man kann hören, wie sie Klavier spielt und singt, dafür muss man auf YouTube nur ihren Namen eingeben. 14 Alben hat sie veröffentlicht, ein absolutes Gehör soll sie haben. "Manchmal können unsere Ingenieure den Unterschied zwischen zwei Tönen nicht messen, aber ich kann ihn spüren", sagt Ogawa, im weichen Dialekt, der in Osaka verbreitet ist. Dass sie etwas von Musik versteht, ist einer der Gründe, weshalb die Mitarbeiter von Panasonic sie als Chefin akzeptieren.

Die Kombination von Frau und Führungsrolle ist in Japan selten. Im Rahmen des Wirtschaftsprogramms Abenomics hatte der japanische Premierminister Shinzo Abe 2013 zur "womenomics" aufgerufen. Der Plan: Bis 2020 sollen 30 Prozent der leitenden Positionen in Politik und Wirtschaft mit Frauen besetzt sein. Bislang klappt das nicht. Dem aktuellen Global Gender Gap Report zufolge, herausgegeben vom Weltwirtschaftsforum, liegt Japan auf Platz 111 von 144 Ländern. Deutschland belegt den 13. Platz. "Die hoch entwickelte digitale Technologie ist für Frauen eine verschlossene Welt", sagt Ogawa über ihre Branche. "Ich fühle mich verantwortlich dafür, das zu ändern und mehr Frauen zu fördern." In ihrer eigenen Abteilung aber klappt das nicht. Ingenieurinnen seien selten, so eine Panasonic-Sprecherin.

Comeback einer Legende Die Marke Technics gehört zum japanischen Konzern Panasonic. Das erste Produkt war 1965 ein Lautsprecher, der Technics 1. Später folgten Verstärker, Endstufen und Plattenspieler. 2010 wurde die Marke aufgrund sinkender Verkaufszahlen eingestellt. Ogawa belebte sie 2014 wieder. Der Plattenspieler Das bekannteste Produkt von Technics ist der Plattenspieler SL-1200: 1972 begann die Produktion, bis 2010 wurden 3,5 Millionen Stück verkauft. Ursprünglich für den Heimbedarf konzipiert, wurde der SL-1200 schnell zum Kultobjekt und begründete die DJ-Kultur. Aufgrund seiner stabilen Bauweise ermöglichte er das Scratchen, also das Hin- und Herbewegen einer laufenden Schallplatte auf einem Plattenspieler. Als klar wurde, dass die Produktion 2010 eingestellt wird, hagelte es Empörung in den sozialen Netzwerken. In Israel unterzeichneten 28.000 Menschen eine Petition, die die Rückkehr des Plattenspielers forderte. 2016 verkündete Panasonic, dass der SL-1200 wiederbelebt werde.

Bei Michiko Ogawa war es ein Kinderlied, das ihren Weg nach oben ebnen sollte: Als sie noch im Bauch der Mutter war, sang diese regelmäßig ein Lied, akai kutsu heißt es, "Rubinrote Schuhe". Es ist ein trauriges Lied, eine Frau in roten Schuhen folgt einem Fremden in die Ferne. Als Ogawa auf der Welt war und dieses Lied hörte, sei es ihr sofort vertraut gewesen, erzählt sie. Die Frage, warum das so ist, sollte sie bis ins Studium begleiten.

Mit drei beginnt sie, Klavier zu spielen. Abends legt ihr Vater Platten auf, sie hört Duke Ellington, Erroll Garner, Art Tatum – Jazz, eine Männerdomäne –, Künstler, die sie nachzuspielen versucht und heute als Idole bezeichnet. Oft sitzt sie nun am Klavier im Wohnzimmer, immer aufrecht, auch mal eine weiße Schleife im dunklen Haar, neben dem Klavier eine Vase mit rosa Nelken. Musikerin wird sie trotzdem nicht, erst einmal zumindest. An der renommierten Keio-Universität in Tokio beginnt sie, Medizinelektronik zu studieren. Sie will verstehen, was das Lied mit den rubinroten Schuhen in ihr ausgelöst hat. Was Menschen fühlen, wenn sie Musik hören. Wie sich Rhythmen auf den Organismus auswirken. Welche Töne Wohlbefinden auslösen. Wenn sie nicht im Labor ist, spielt sie Klavier und singt in einer Jazzband.

1986, direkt nach der Uni, geht sie ins Forschungslabor von Panasonic, jener Elektronikfirma, die damals noch Matsushita Electric Industrial Company heißt. Es ist das Jahr, in dem in Japan das erste Gesetz zur Gleichstellung von Männern und Frauen erlassen wird. Ein Gesetz, das wenig strikte Vorgaben und viele vage Empfehlungen gibt. Zumindest aber bewirkte es, dass Frauen nun nicht mehr entlassen werden durften, wenn sie heirateten.

Um ihr Gehör weiter zu schulen, hört Ogawa jeden Tag vor der Arbeit anderthalb Stunden lang Musik. Im Labor entwickelt sie Lautsprecher. Sie erforscht, wie sich das tiefe Klangspektrum besser wiedergeben lässt. Denn es sind vor allem tiefe Töne, die beim Menschen Wohlempfinden auslösen, auch weil Babys tiefe Töne bereits im Mutterleib wahrnehmen. Diese Töne will Ogawa auch zu Hause abspielbar machen, so gut wie möglich. Nicht verwunderlich, dass sie MP3 hasst, jenes Format, das Audiodaten so komprimiert, dass Laien den Qualitätsverlust kaum hören, geschulte Ohren wie die von Ogawa aber sehr wohl. "Das ist das Schlimmste, was man bei Tonträgern machen kann", sagt sie.