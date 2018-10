Maria Theresia von Österreich ist eine der wenigen Frauen in der Geschichte, die ihr Land vierzig Jahre lang regiert und verkörpert haben. Ebenso wie Elisabeth I. von England oder Katharina II. von Russland mit absoluter Macht versehen, musste sie – im Gegensatz zu Letzteren – während ihrer gesamten Regierungszeit mit ihrer Weiblichkeit zurechtkommen. Während Elisabeth und Katharina wie Männer lebten und regierten, räumte Maria Theresia von Österreich der verliebten Gemahlin sowie der liebenden und um ihre Kinder besorgten Mutter beträchtlichen Platz ein. All dies waren Rollen, die sie zu spielen hatte, und Imperative, die zwangsläufig in Konflikt miteinander geraten mussten.

Um die von Kantorowicz popularisierte Metapher aufzugreifen (Der Historiker Ernst Kantorowicz beschrieb 1957 in "Die zwei Körper des Königs", dass die Hoheitsgewalt eines Herrschers nie erlischt und der politische Körper, im Gegensatz zum natürlichen, unsterblich ist. Anm. DZ) , müsste man mit Bezug auf Maria Theresia von drei Körpern der Königin sprechen. Dem natürlichen und sterblichen Körper der Frau, dem symbolischen und unsterblichen Körper der Herrscherin wäre der mütterliche Körper hinzuzufügen, der die Abstammungslinie fortführt. Jede dieser Seinsweisen ist Quelle von Pflichten und Gefühlen, die miteinander in Widerspruch geraten können. Mehrfach stößt man auf abschätzige Äußerungen der allmächtigen Herrscherin über die alte Frau, zu der sie geworden ist. Sie beschreibt sich selbst ohne jede Nachsicht, den dicklichen, fast bewegungsunfähigen Körper, die abnehmenden Kräfte und Fähigkeiten, die sie daran hindern, uneingeschränkt zu regieren. In ihren depressiven Momenten, die immer häufiger werden, träumt Maria Theresia davon, sich zurückzuziehen. Nichts wäre leichter gewesen, denn der Mitregent war ihr längst designierter Nachfolger. Trotzdem konnte sich die allmächtige Herrscherin zu einer Abdankung nicht entschließen. Wie für die meisten Machtmenschen wäre der Machtverzicht für sie ein symbolischer, vielleicht noch schmerzvollerer Tod gewesen.

Die Geschichte zeigt, dass sie damit recht getan hatte, weil sie so zum zweiten Mal während ihrer Regierungszeit ihrem Land ein großes Desaster ersparen konnte. Das erste Mal hatte sie Österreich vor den Krallen Friedrichs II. und der europäischen Koalition gerettet, indem sie mutig einen Krieg führte, der von vornherein verloren schien. Vierzig Jahre später tat sie das Gleiche, doch diesmal, indem sie für die Rückkehr zum Frieden kämpfte. Das war ihre letzte große Handlung als Herrscherin. Bald nach der Unterzeichnung des Friedens von Teschen am 13. Mai 1779, an ihrem Geburtstag, hatte sie Kaunitz anvertraut: "Ich habe heute gloriose meine Carriere geendigt, mit einem Te Deum, was wegen der Ruhe meiner Landen mit Freuden übernommen, so schwer es mir gekostet, mit seiner Hülf geendigt, das übrige wird nicht mehr in Vielem bestehen."

Maria Theresia verschweigt freilich, dass dieser letzte Sieg der Monarchin wahrscheinlich der schmerzlichste von allen war. Diesmal war weniger Friedrich der zu bekämpfende und zu besiegende Feind als vielmehr ihr eigener Sohn. Der Konflikt zwischen Mutter und Herrscherin muss herzzerreißend gewesen sein. Die mütterlichen "Bauchgefühle" sind ungerecht und lösen nicht unbedingt dieselben Empfindungen gegenüber Kindern aus. Mehrere Zeugnisse zeigen nun aber, dass Joseph, nachdem er das Erwachsenenalter erreicht hatte, einer ihrer Lieblinge war. Hat sie nicht selbst, obwohl wenig mitteilsam über ihre Kinder, geschrieben: "Ich bewundere ihn, obgleich er mich quält"? Bestätigt werden diese Äußerungen von Leopold, dem Sohn, der ihr am fernsten steht und der seine Notizen über das Verhältnis zwischen seiner Mutter und Joseph mit den Worten beginnt: "Sie liebt aufs Äußerste den Kaiser und kennt keine größere Befriedigung, als wenn sie sieht, dass ihm Lob und Beifall gespendet wird [...]." Und doch, wenn sie hinter seinem Rücken an den König von Preußen schreibt, den Feind seit vierzig Jahren, um ihn um Gnade zu bitten, war es nicht nur die Herrscherin, die sich erniedrigte, sondern es war vor allem Joseph, den sie damit traf. Ihr Vorgehen schädigte ernsthaft sein Ansehen, insofern er dadurch als verantwortungsloser und schlechter Soldat gelten musste. Indem sie den Ton der bekümmerten Mutter anschlug, degradierte sie ihren Nachfolger zu einem ängstlichen Kind. Ein schlimmerer Schaden für das Bild des Kaisers und sein Streben nach Ruhm – und folglich für ihren mütterlichen Narzissmus – war kaum denkbar. Im Namen des höheren Interesses ihrer Länder hatte diesmal die Herrscherin über die Mutter gesiegt.

Maria Theresia konnte nicht übersehen haben, dass sie auf diese Weise den Graben zwischen ihr und ihrem Sohn unüberbrückbar werden ließ. Der Kummer der Mutter war vielleicht der größte Ruhmestitel der Königin. Bis zu ihrem letzten Tag, wird Friedrich anerkennend äußern, "hat sie dem Thron und ihrem Geschlecht Ehre gemacht".

