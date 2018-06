Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis. © Harald Oppitz/KNA

Meine Kollegin ist etwas erschöpft. Sie hat gerade wieder eine gefakte Trauung enttarnt. "Sie werden immer raffinierter", klagt sie. Mit "sie" sind Leute gemeint, die aus der Kirche ausgetreten sind, trotzdem aber unbedingt in einer Kirche heiraten wollen. In Sachen Location haben wir von der Kirche nämlich die attraktivsten Objekte zu bieten – und das wissen die Leute. "Sie hatten eine Pastorin gebucht, die sich zwar Pastorin nennt, aber keine ist. Schlau, aber nicht schlau genug. Postfaktisch evangelisch. Mich nervt es inzwischen nur noch." Ich kann meine Kollegin verstehen. Wenn ich aus der Kirche austrete, verlasse ich eine Solidargemeinschaft. Das hat Folgen für beide Seiten. "Alles hat seinen Preis", wie meine Mutter immer gesagt hat.

Man spart Kirchensteuer ein, dafür verzichtet man auf Rechte, zum Beispiel in Sachen Kirchennutzung bei der eigenen Hochzeit. Klingt logisch, nicht aber für alle. Ich kenne die bekannten Argumente auswendig: "Eine Kirche sollte doch für alle offen sein!" Stimmt! Unsere Kirche ist offen, man kann sie auch besuchen, wenn gerade kein Gottesdienst gefeiert wird, man kann darin beten oder einfach nur die Stille genießen. Kein Mensch fragt nach einer Mitgliedschaftsbescheinigung. Nur heiraten geht eben nicht.

"Sie denken nur ans Geld und nicht christlich!", muss ich mich beschimpfen lassen. Den Leuten fällt dabei ihre eigene Inkonsequenz noch nicht einmal auf. Hatten sie mir nicht kurz vorher noch erklärt, dass sie im Grunde ihres Herzens tief gläubig sind und nur wegen der Kirchensteuer aus der Kirche ausgetreten sind? Nein, ich persönlich denke nicht nur ans Geld, denn sonst würde ich unsere Kirche an die Meistbietenden vermieten. Ich finde allerdings schon, dass es denjenigen, die treu unsere Kirche mit ihrer Kirchensteuer unterstützen, schwer einsichtig zu machen wäre, wenn sie den Wunschtermin für ihre Trauung in unserer Kirche nicht bekommen, weil der Termin schon von einem Paar geblockt ist, das aus der Kirche ausgetreten ist.

"Kirche soll doch für die Menschen da sein!" Das finde ich auch und handele danach. Ich arbeite seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Notfallseelsorge mit und frage nach einem Unfall die Menschen natürlich nicht nach ihrem Bekenntnis, bevor ich ihnen helfe. Wer bei mir am Pfarrhaus anklopft, bekommt einen Gesprächstermin – ob er nun Kirchensteuer bezahlt oder nicht. Aber eine Trauung ist ja nicht gerade ein Notfall im klassischen Sinne. Die Leute müssen außerdem nicht auf der Straße heiraten, nur weil es bei uns nicht geht. Es gibt vielfältige Alternativen! Als Pfarrerin soll man ja geduldig und freundlich sein. Aber ehrlich gesagt nervt mich dieser Anspruch schon sehr, der alles will und selbst nichts dafür einsetzen mag.

Ich bin mir sicher, wenn es möglich wäre, würden die Leute den Rechtsweg beschreiten und mit ihrem Anwalt die Hochzeit in unserer kleinen Kirche einklagen. Manchmal frage ich mich, ob das typisch deutsch ist.