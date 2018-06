Am Sonntagmittag riecht es im Vereinsheim der Schrebergartenanlage Bauhof I in Altenburg nach dem Wein vom Frühschoppen, und einer der Kleingärtner beschließt, jetzt mal einen Scherz zu machen. "Wir fordern einfach Reichsfahnen für alle Parzellen an", sagt er, "damit der Claus Kleber sieht, wie das aussehen würde." Eine Frau zieht Luft durch die Zähne – Vorsicht mit solchen Späßen! Und: "Wie sieht so eine Flagge überhaupt aus?"

Es gibt fast keinen Kleingärtner, der im thüringischen Altenburg gerade nicht über die Reichsflagge spricht, und das liegt an Claus Kleber. Der Moderator des heute-journals hat einen Beitrag über Rassismus in Altenburg anmoderiert mit einer Anspielung auf die Thügida-Proteste vor einiger Zeit in der Stadt. "Reporter notierten damals", sagte Kleber, "dass in Schrebergärten schwarz-weiß-rote Reichsfahnen so präsent sind wie das Schwarz-Rot-Gold der Bundesrepublik."

Die Schrebergärtner von Altenburg interpretierten das so, dass Claus Kleber sie offenbar großteils für Rechtsextremisten halte. Einer der Gärtner zeigte den Moderator an, wegen Verleumdung und übler Nachrede, und seither rennen Journalisten den Altenburgern die Laubentüren ein. Die Frage, die den Starmoderator und die Gartenfreunde entzweit, ist ja im Grunde diese: Wie weit trägt das Klischee vom verschrobenen Schreber, der seine Parzelle gegen alles Fremde abzäunt und nach dem fünften Bier schon mal Unappetitliches über den glimmenden Holzkohlegrill krakeelt?

Der Mann, der Claus Kleber angezeigt hat, heißt Wolfgang Preuß, und bei ihm muss man sich sofort entschuldigen für derart grob Geschnitztes. Zum Gespräch empfängt er warmherzig, zeigt stolz die ersten Frühblüher. Er trägt tatsächlich: Anzug mit Einstecktuch. Und obwohl man nur mit ihm, Wolfgang Preuß, verabredet war, sitzt plötzlich auch der Altenburger Oberbürgermeister Michael Wolf, SPD, mit am Tisch.

Offenbar ist man hier in eine wichtige Mission geraten: Endlich kann Altenburg etwas richtigstellen. Zunächst kommt der Oberbürgermeister aber gar nicht zu Wort. Wolfgang Preuß erzählt eine Stunde lang.

Erst mal von dem Moment, in dem er den Schrebergarten-Reichsfahnen-Satz von Claus Kleber gehört hat. "Ich dachte, das kann nicht wahr sein – das kann man so nicht stehen lassen", sagt Preuß. Er ist gleichzeitig Chef des Kleingartenverbandes Altenburger Land. Gartenfreunde aus der ganzen Republik hätten ihn angerufen und gesagt: "Du erzählst uns immer, wie toll es ist in Altenburg, aber was da los ist mit euren Reichsflaggen – das ist ja ungeheuerlich!" Preuß ärgerte sich, schrieb seine Anzeige und schickte sie per Einschreiben an die Staatsanwaltschaft in Gera.

Die Kleingärtner der Stadt sind eigentlich stolz auf ihr Engagement für die Integration

Wer die Empörung des Wolfgang Preuß verstehen will, muss drei Dinge wissen. Erstens ist der 71-Jährige ein promovierter Wirtschaftspädagoge, der sogar schon Politiker von der AfD für gefährliche Dauermeckerer hält. Zweitens hat Altenburg in Sachen Schreberwesen einen Ruf zu verlieren. 68 Kleingartenanlagen gibt es in der Stadt mit gerade einmal 30.000 Einwohnern. Drittens: Claus Kleber hat, so sieht Preuß das, die Falschen getroffen – nämlich Ehrenamtliche aus einem Milieu, das integrativer kaum sein könnte.