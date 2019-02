Der Kalte Krieg war beendet, Deutschland seit wenigen Tagen vereint, da musste Ekkehard Richter feststellen, dass sich das noch nicht bis Tautenhain in Thüringen herumgesprochen hatte. Dort besichtigte Richter, damals Generalmajor der Bundeswehr, Anfang Oktober 1990 eine Raketenbrigade, die – wie die gesamte NVA – seit dem 3. Oktober Teil der Bundeswehr war. "Der alte Kommandeur führte mich zu einer stark gesicherten Halle", erinnert sich Richter, heute 80 Jahre alt. "Darin wurden zwei Raketen im Alarmzustand gehalten. Sie wurden ständig gewärmt, um sie sofort einsetzen zu können." Gegen den Feind im Westen, wohlgemerkt. Einen Feind, den es gar nicht mehr gab. Richter befahl sofortige Abrüstung. Der Kommandeur gehorchte, wenn auch "etwas überrascht".

Dass es zu so kuriosen Begebenheiten kam, muss keinen wundern: Die deutsche Wiedervereinigung führte 1990 ganz nebenbei zu einer Situation, die es so in der Weltgeschichte wohl nie zuvor gegeben hatte. Aus zwei bislang verfeindeten Armeen wurde über Nacht eine. Die Nationale Volksarmee der DDR, die gerade noch bis an die Zähne bewaffnet dem Klassenfeind im Westen gegenübergestanden hatte, wurde Teil der Bundeswehr.

Eine Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig arbeitet diese historische Armeefusion nun noch einmal grundlegend auf – und kommt zu einem erstaunlichen Fazit: Ausgerechnet die Vereinigung von Bundeswehr und NVA lief so reibungslos ab wie kaum etwas anderes in diesen Wende- und Einheitsjahren; sie gehört zu den Erfolgsgeschichten der Wiedervereinigung. "Vor 1989", sagt der Historiker Hanno Sowade, der die Schau konzipiert hat, "hätten Soldaten beider Armeen bei einem Aufeinandertreffen versucht, sich so effektiv wie möglich umzubringen. Und dann das: Binnen kürzester Zeit wurde man eins." Nach wenigen Jahren waren die alten NVA-Verbände in die Bundeswehr integriert. Der Abzug der russischen Armee aus Ostdeutschland – vollzogen bis 1994 – dauerte länger als der Vereinigungsprozess des deutschen Militärs.

Einige der Soldaten, die damals von Westen und Osten aus diese Fusion organisierten, haben für die Ausstellung ihre Geschichte erzählt. Wie eben Ekkehard Richter, der Generalmajor, der 1990 die noch einsatzbereiten Raketen in Thüringen abschalten ließ. So richtig erklären, sagt er, könne er bis heute nicht, warum sich die Armeen weitgehend unfallfrei einander annäherten. "Es lag wohl auch daran, dass wir Bundeswehr-Leute den Soldaten im Osten mit Wertschätzung und Respekt begegnet sind", sagt er.

Richter, bis 1990 im Bonner Verteidigungsministerium eingesetzt, gehörte im Einheitsjahr zu jenem Bundeswehr-Führungstrupp, der im "Bundeswehrkommando Ost" die Integration der NVA in die Bundeswehr organisierte. In Strausberg, wo schon das Hauptquartier der NVA seinen Sitz gehabt hatte, übernahm Generalleutnant Jörg Schönbohm das Kommando, ein Westdeutscher, der später als CDU-Politiker eine zweite Karriere startete. Schönbohm – in der Bundesrepublik aufgewachsen, aber 1937 im heutigen Brandenburg geboren – war schon qua Biografie wie gemacht für diese Aufgabe. "Es musste alles so unglaublich schnell gehen", sagt sein Mitstreiter Ekkehard Richter. Er staune darüber noch heute.

Rund 90.000 Mann war das neue "Bundeswehrkommando Ost" anfangs stark; es bestand zum allergrößten Teil aus NVA-Soldaten. Dauerhaft übernommen werden sollten später nur etwa 50.000 Mann. 1989 hatte die NVA noch über mehr als 150.000 Soldaten verfügt, doch weite Teile der Truppe waren über die Wendemonate regelrecht diffundiert. Politoffiziere, Wehrdienstleistende und viele, die keine Bundeswehrsoldaten werden wollten, gingen von der Fahne. Und viele wollte die Bundeswehr auch nicht haben. Wer über 50 Jahre alt war, durfte Rente beantragen, außerdem gab es für jeden, der ausschied, 7.000 D-Mark Übergangsgeld.

Dass die Fusion der Armeen nach dem 3. Oktober so zackig-militärisch vonstattengehen konnte, erklärt sich auch aus der klaren Rollenverteilung: Es handelte sich eben um eine Übernahme der NVA durch die Bundeswehr und nicht um eine gleichberechtigte Vereinigung. Bei der NVA hatte man im Laufe des Jahres 1990 noch gehofft, dass es zunächst weiter zwei deutsche Armeen würde geben können. So hatte es auch Rainer Eppelmann, letzter Verteidigungsminister der DDR, versprochen – doch die geplante NVA-Reform kam nicht über das Planungsstadium hinaus. Stattdessen bedeutete die Armeefusion in erster Linie: groß angelegtes Verschrotten von NVA-Material. 11.300 Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge, 700 Flugzeuge und Hubschrauber sowie 190 Schiffe wurden in den Jahren nach 1990 vernichtet. "Schnell und reibungslos" sei das gelaufen, sagt Generalmajor Richter, "weil die NVA bestens organisiert war. Das waren rote Preußen." Nur sieben Prozent der Ost-Bestände behielt die Bundeswehr, darunter 24 Flugzeuge vom Typ MiG-29 – die ersten MiGs, die je in den Dienst der Nato gestellt wurden.