"Im traurigen Monat November war’s, / Die Tage wurden trüber, / Der Wind riss von den Bäumen das Laub, / Da reist ich nach Deutschland hinüber."

Mit diesen Heinezeilen im Ohr, als trauriger Chanson gesungen in einem Stück von Sebastian Hartmann am ehrwürdigen Deutschen Theater in Berlin, reisten wir mit dem nächtlichen Lumpensammler gen L.

November war’s nicht, und wir waren immer noch beschwingt und mitgerissen von diesem Reigen aus Heine, Ibsen und Strindberg. Hinein mit der letzten Regionalbahn in die Niederungen Brandenburgs ins Anhaltische, über die Lutherstadt, mit ihrem neuen Ökobahnhof, nach Bitterfeld. "Und als ich an die Grenze kam, / Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen / In meiner Brust, ich glaube sogar / Die Augen begannen zu tropfen."

Mein Begleiter erzählte mir von den legendären Stücken der Achtziger am Deutschen Theater, als Ulrich Mühe allein und konzentriert am Tisch in der Kantine saß, Legenden von Kurt Böwe, Hilmar Thate ... "Ach nee, da war der doch schon im Westen." Da wird er sentimental, mein Begleiter, bis wir von unserer erhöhten Position im doppelstöckigen Lumpensammler aus hören und sehen, wie eine Gruppe Jugendlicher lautstark einen Ausländer belästigt.

"Und als ich die deutsche Sprache vernahm, / Da ward mir seltsam zumute; / Ich meinte nicht anders, als ob das Herz / Recht angenehm verblute."

Clemens Meyer Clemens Meyer, geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs zur Autorenseite

Im Namen Heines, des großen geflohenen Dichters, des traurigen, satirischen Deutschlandträumers, Europaträumers, greifen wir ein, ebenfalls lautstark, der Pöbel trollt sich, vorerst. Um dann, Stationen später, mit einem kräftigen "Heil Hitler" wieder aufzutauchen. Komödie oder Tragödie oder beides? Nur so viel sei gesagt: Am Ende siegten Heines Verse im nächtlichen Lumpensammler Berlin–Bitterfeld!

"Ein neues Lied, ein besseres Lied, / O Freunde, will ich euch dichten! / Wir wollen hier, auf Erden schon / Das Himmelreich errichten."