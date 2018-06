Stell dir vor, Geldmenschen reden zuallererst über Schach! Bei der Sohn Investment Conference in New York, dem bedeutendsten jährlichen Treffen von Finanziers und Investoren, ist natürlich das Hauptanliegen Geld. Und noch einmal Geld. Money makes the world go round. Doch diesmal rückt es ausnahmsweise eine Zeit lang in den Hintergrund.

Eine Blindsimultanveranstaltung des norwegischen Weltmeisters Magnus Carlsen macht laut New in Chess die Millionäre und Milliardäre sprachlos. Gegen elf Gegner der Hochfinanz, die natürlich alle ein Brett vor Augen haben, spielt Carlsen mit verbundenen Augen. Obendrein hat er für alle Partien nur 30 Minuten Zeit, so wie jeder der Gegner jeweils für seine eigene allein. Also hat er pro Partie nur knapp drei Minuten, wobei durchaus von allen Brettern die Züge per mündlicher Übermittlung gleichzeitig auf ihn einprasseln können. Brett 8: Sf6–d5, Brett 2: Le7–b4, Brett 5: Da8–g2 und so weiter. Auch für einen normalen Schachmeister zum Durchdrehen!

Selbst Garri Kasparow, der 1985 bei der ZEIT im Hamburger Pressehaus erstmals in der Schachgeschichte blindsimultan mit Zeitbegrenzung, allerdings mit der dreifachen Bedenkzeit, gespielt hatte, ist höchst beeindruckt. Zum guten Schluss hat Carlsen alle elf Partien gewonnen. Und, wie war’s? Carlsen: "Es machte Spaß und war herausfordernd." Na, immerhin.

Nun noch eine kleine Herausforderung für Sie. Mit welcher Kombination gewann er als Weißer gegen Ivet Sala Samarra?

Lösung aus Nr. 10:



Mit welcher Kombination brachte Weiß, selbst durch Matt bedroht, erst die schwarze Dame und dann den König zur Strecke?



Nach 1.f7+ gab Schwarz schon auf, weil auf 1...Kf8 das Demaskierungsopfer 2.Se6+! Txe6 3.Dxb4+ Te7 4.Db8+ zum Matt führt