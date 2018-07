Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 13 vom 23.3.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Wann fühlt man sich als Fußgänger oder Radfahrer so richtig diskriminiert? Dann, wenn man sich einer Ampel nähert, wenn diese Ampel dann für den Autoverkehr auf Rot springt, wenn man also damit rechnet, dass die Ampel gleich Grün für Räder und Fußläufer zeigt – aber die vermaledeite Ampel einfach nicht grün wird! Sie bleibt rot. Bis der Autoverkehr wieder Grün hat (und natürlich auch danach).

Manche Fahrrad- und Fußgängerampeln in Hamburg scheinen einfach nicht grün zu werden, zum Beispiel die an der Kreuzung Breite Straße (St. Pauli Fischmarkt)/Pepermölenbek. Warum? Ein Demütigungsprogramm für Nichtmotorisierte? Hält die Verkehrsbehörde Fußgänger und Radfahrer etwa für weniger wichtig? Oder ist hier eine versteckte Kamera installiert, die unsere besten Wutanfälle live ins Netz streamt? Manche Radfahrer und Fußgänger stehen vier, fünf Ampelphasen, bis sie realisieren, dass man für Grün den gelben Knopf drücken muss. Nur: Warum muss man das eigentlich?

Ganz einfach: Sogenannte "Bettelampeln" gibt es laut dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer öfter an "hochbelasteten" oder "besonders gelagerten Straßen". Die bewusste Kreuzung ist beides zugleich: Vom Fischmarkt kommt sehr viel Autoverkehr. Zugleich, so die Experten, "ist die Steigung mit Kurvenlage für Hamburger Verhältnisse recht anspruchsvoll, sodass die Fahrzeuge an dieser ›Steigung‹ so selten wie möglich zum Stehen kommen sollen". Lachen Sie nicht! Haben Sie noch nie erlebt, wie unsicher manche Hamburger schon bei Regen fahren?

Der Hauptverkehr soll also fließen. Das ist sinnvoll, um unnötige Staus und unnötiges umweltschädliches Anfahren zu vermeiden. Der Querverkehr dagegen muss sich "anmelden". Um das gleich klarzustellen: Auch die Autofahrer müssen das, indem sie nämlich, erklärt Olaf Koch, Ingenieur beim Landesbetrieb, über "in die Fahrbahn verlegte Anforderungsschleifen" fahren. Obwohl es ab und zu Motoristen gibt, die das Prinzip nicht verstehen und weit vor der Schleife verharren, bis ihr Tank leer ist oder sie weggehupt werden: Diese automatische Erfassung ist doch wesentlich eleganter als das diskriminierungsverdächtige Drückenmüssen vonseiten der Fußgänger und Radfahrer. Deshalb, so Olaf Koch, "setzen wir bei neu geplanten Kreuzungen mit einem hohen Fußgängeraufkommen Videoerfassungssysteme für Fußgänger und Radfahrer ein". Und keine Sorge: Einen Livestream ins Netz, den gibt es nicht.