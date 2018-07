Dies sind Zeiten, in denen man seine geistige Gesundheit am besten rettet, indem man sich ans Theater hält. Nehmen wir das alte Stilmittel des Beiseitesprechens. Ein Meister dieser Technik ist Shakespeares Richard III., und auch Frank Underwood, der Staatsintrigant aus der TV-Serie House of Cards, bedient sich ihrer. Der Beiseitesprecher, so das Schema, verabschiedet sich von einem Mann, dem er gerade gesagt hat, wie sehr er ihn schätzt, und kaum ist er allein mit uns, dem Publikum, sagt er: Den Kretin werde ich vernichten. Noch besser: Er spricht, während er mit seinem Opfer Konversation macht, über die Köpfe aller Bühnenfiguren hinweg zu uns – um sich dann dem Mann, dessen nahes Ende er uns soeben verkündet hat, heiter wieder zuzuwenden.

Es ist offenbar so, dass das Beiseitesprechen derzeit eine neue, variantenreiche Bedeutung bekommt – durch den US-Präsidenten und den Kurznachrichtendienst Twitter. Trump bewirtet Angela Merkel im Weißen Haus, und sobald sie weg ist, setzt er sich hin und twittert allen, was er allein ihr nicht gesagt hat. Erst muss der schwerfällige Gast aus der Tür sein, dann kann offen gesprochen werden. Trump baut seinen Bühnencharakter aus rohen Gesten (ein Präsident, der seinem Gast nicht die Hand gibt? Was soll das?) und erklärendem Beiseitetext (sie zahlt ihre Nato-Schulden nicht, deshalb verweigere ich ihr den Handschlag). Er verhält sich in der Öffentlichkeit rätselhaft und erläutert sein Verhalten erst, wenn er mit uns allein ist (denn noch wagt er es nicht, schon während des Gespräches mit Merkel über Merkel zu twittern). So macht er sich, mit Verzögerung, zum Herrn der Szene – zu dem Mann, der das letzte Wort spricht und das Urteil fällt. Und es wird auch klar, wem er traut: keinem Einzelnen, sondern nur dem diffusen Kollektiv derer, von denen er gesehen werden will. Das alles ist gespenstisch, aber es ist eben auch Theater. Und es wird vorübergehen.

Vor ein paar Jahren gab uns der große Regisseur Peter Brook ein Interview, und auf die Frage, woran er glaube, sagte er: "An temporäre Wahrheiten. Das ist dem Theater eingeprägt: die Möglichkeit, im selben Augenblick zu glauben und nicht zu glauben. Der Schauspieler glaubt absolut an das, was er da auf der Bühne tut – und zugleich glaubt er nicht im Mindesten daran."

Ist seitdem Besseres über Trump gesagt worden?