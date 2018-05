Wenn eine Hamburger Boulevard-Zeitung vom "Krieg der Ultras" berichtet, dann, so könnte man vermuten, ist im Fan-Milieu ordentlich was los. Blaue Augen, blaue Flecke, und am Ende hat der Manni womöglich den Olli gehauen. Diesmal allerdings geht es um Geld. Eine Fangruppe des HSV benimmt sich seit Längerem noch ein bisschen schlechter, als es unter organisierten Fußballfans üblich ist, und weil sie das in den Stadien tut und während der Punkt- und Pokalspiele, muss der HSV dafür Strafe zahlen.

Fast 200.000 Euro für das Abbrennen von verbotenem Feuerwerk, im Fan-Jargon "Pyro" genannt, sind in den vergangenen zwei Jahren zusammengekommen, zahlbar an den Deutschen Fußballbund. Damit liegt der HSV ziemlich weit vorne in der Bundesliga. Und in der laufenden Saison könnten die Strafen noch deutlich höher ausfallen.

Nun sind solche Summen im Profifußball der Ersten Bundesliga Petitessen. Ärgerlicher ist aus Sicht des Vereins, dass seine Fans den Schaden für den HSV nicht nur in Kauf nehmen, sondern damit kokettieren. Die Strafzahlungen an den Deutschen Fußballbund verwandelt jener in Spenden für gemeinnützige Zwecke – aus Sicht der Fans ist das eine Ermutigung. "Mit dem Zünden von Pyro unterstützt ihr direkt den guten Zweck. Hübsche Pyroshows und Gutes tun", hieß es kürzlich in einer Stadion-Zeitung der HSV-Ultras.

Und der "Krieg"? Die Fan-Kultur hat ihre eigenen Normen, und diese betreffen auch Regelverstöße. Krawall als solcher wird nicht grundsätzlich abgelehnt, bestimmte Regelverletzungen im eigenen Stadion allerdings gelten aus unerfindlichen Gründen als Tabubruch. Weshalb es einige Fans des HSV tief getroffen hat, dass andere Fans kürzlich vor Anpfiff des Spiels gegen Herta BSC Berlin taten, was sie sonst auch zu tun pflegen, nämlich ein paar rote Fackeln anzünden, die ein paar düstere Wolken über das Stadion ziehen lassen.

Das eigene Stadion vollräuchern? Ein Tabu, so was macht man nicht. Pyrotechnik schmuggelt man nur auswärts rein und zündelt ordentlich, gerade bei Rivalen – das ist die einhellige Meinung im Netz.

Die Täter sind eine Gruppe, die sich die "Verschollenen" nennt, und weil Englisch cooler ist, verwenden sie es natürlich: die "Castaways". Die "Verschollenen" sind ein Überbleibsel der "Auserwählten" ("Chosen Few"), die in der Nordkurve den Ton angaben, bis der HSV seine Fußballabteilung im Sommer 2015 in eine Aktiengesellschaft ausgliederte. Die "Auserwählten" hielten die Auflösung der eigenen Gruppe für eine angemessene Reaktion, woraufhin natürlich eine Neugründung erforderlich wurde. Seither gibt es die "Verschollenen".

Es ist nicht leicht zu ergründen, was die "Verschollenen" treibt, weil sie aus verständlichen Gründen die Öffentlichkeit scheuen. Im Zweifel geht es um Kommerz im Profifußball und um Repressionsmaßnahmen gegen Fans, im Fan-Jargon: "um Politik". Für Schlagzeilen sorgten Schlägereien mit Fans des FC St. Pauli. Einige "Verschollene" veranstalteten danach einen "Sonntagsspaziergang" auf der Reeperbahn, um den Stadtrivalen zu provozieren. Die Polizei nahm die HSVler aber schnell in Gewahrsam. Und beim Auswärtsspiel gegen RB Leipzig kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Ordnern und Fans, nachdem "Verschollene" wie üblich ihre bengalischen Fackeln angezündet hatten.

Daheim im eigenen Stadion allerdings machen sich die "Verschollenen" neuerdings sogar die Mühe, die eigenen Aktionen zu begründen. Zum Feuerwerk vor heimischer Kulisse entrollten sie Transparente: "Gegen willkürliche Haus- und Stadionverbote" stand auf einem, ein anderes forderte den Rücktritt des Stadion-Managers.

Auf Umwegen ließ sich dazu das Folgende in Erfahrung bringen: Die Fans fühlen sich vom HSV ungerecht behandelt, nun protestieren sie.