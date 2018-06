Die Ratsrechte ist frustriert. Verständlich: FDP und SVP gewinnen im Herbst 2015 die Wahlen und erobern eine knappe Mehrheit im Nationalrat, doch nur anderthalb Jahre später verlieren sie eine Abstimmung um die andere. Zuerst scheitert im Februar die Reform der Unternehmenssteuern an der Urne, und vorige Woche, als es im Parlament um die neue Altersvorsorge geht, werden die rechtsbürgerlichen Parteien von Mitte-Links und ein paar Abtrünnigen überstimmt.

Die Schweiz sei nicht mehr fähig zu richtigen Reformen. Das Land werde vom kleinsten gemeinsamen Nenner regiert, klagen die bürgerlichen Chefkommentatoren, und sie warnen in ihren Leitartikeln: Bald kommt der nächste faule Groß-Kompromiss vors Volk.

Am 21. Mai bestimmen die Schweizer über ein neues Energiegesetz – und damit wieder über eine Vorlage, die so ganz und gar nicht dem Lehrbuch der Markt-Apologeten entspricht.

Anstatt von Anreizen oder Wettbewerb ist darin viel von Verboten und noch mehr von neuen Subventionen die Rede. Das Gesetz verbietet den Bau von neuen Atomkraftwerken, finanziert den Ausbau von erneuerbaren Energien, unterstützt die Sanierung von alten Gebäuden und will die Stromnetze rascher ausbauen.

So soll die Schweizer Energiewirtschaft ökologischer und unabhängiger vom Ausland werden – mehr Autarkie, weniger Importe.

Nun kann man sich fragen, warum das Land selber so viel Strom produzieren soll – oder warum es ihn nicht besser aus dem Ausland beziehen sollte. Das wäre viel günstiger – nur müsste dazu das Strom- und damit auch ein institutionelles Rahmenabkommen mit der Europäischen Union ausgehandelt werden, was wiederum innenpolitisch für gehörig Knatsch sorgen würde.

Fragwürdig ist ebenfalls, große Wasserkraftwerke mit zusätzlich 120 Millionen Franken pro Jahr zu fördern. Also just jene Anlagen, die längst abgeschrieben sind und deren Betreiberfirmen bis vor einigen Jahren Milliardengewinne einfuhren; bis sie fast pleitegingen, weil die Strompreise nicht ewig weiter anstiegen, wie sie sich das gedacht hatten. Oder was hat eigentlich ein Technologieverbot in einem Gesetz zu suchen? In absehbarer Zeit werden sowieso keine neuen AKWs gebaut, weil sich niemand findet, der den Bau finanziert und die Risiken versichern würde.

Und, ja, klar: Von diesem neuen Gesetz profitieren die einen, also das Gewerbe und die Energiebranche, während andere dafür bezahlen – unter anderem die Privathaushalte, ihre jährliche Stromrechnung wird künftig um 40 Franken höher ausfallen.

Was also wäre die Alternative zu solchen Monster-Kompromissen, die möglichst wenig Verlierer und möglichst viele Gewinner produzieren wollen? Nicht radikale Reformen, wie sie sich nun die frustrierten, rechtsbürgerlichen Theorieköpfe wünschen, sondern: der Status quo.

Damit aber wären die Vorsorgekassen noch schneller unterfinanziert. Die Energiewirtschaft würde tatsächlich nicht mehr genügend Strom produzieren können – oder einen Super-GAU riskieren, weil sie, wenn die neuen Wind-, Solar- oder Wasserkraftanlagen fehlen, die Atommeiler weiterlaufen lassen müsste.

Sowieso, hat nicht gerade die Unternehmenssteuerreform gezeigt, was passiert, wenn man auf den großen Wurf hofft, anstatt auf eine Politik der kleinen Reform-Schrittchen vertraut, die das Land stark machen?

Alles ist, wie es war, obschon alle wissen: So kann es nicht bleiben.

Korrekturhinweis: In der Printversion dieses Textes wurde fälschlicherweise gefragt, was ein Technologieverbot in einer Verfassung zu suchen habe. Das war falsch, es geht um die Frage, was es ein einem Gesetz zu suchen habe. Wir haben das online korrigiert. Die Redaktion