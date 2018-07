Drei Bäume sind es nur, doch sie sind wichtig. Auf der Entwurfszeichnung des Architekturbüros Bundschuh sind sie zu sehen: auf einer kleinen Rasenfläche wachsen sie, dahinter eine Terrasse, über der ein mächtiger Riegel aus Beton und Glas aufragt. Wenn in dieses siebengeschossige Berliner Haus mit 3000 Quadratmeter Nutzfläche, das ab April gebaut wird, 2019 der Suhrkamp Verlag einzieht, dann würden diese drei Bäume die passende Adresse ermöglichen: Siegfried-Unseld-Platz 1. Noch ist das Grundstück eine eingezäunte Brache zwischen Tor-, Linien- und Rosa-Luxemburg-Straße, an der verkehrsumtosten, touristenumströmten Grenze zwischen Prenzlauer Berg und Mitte. Noch weiß niemand, unter welcher neuen Anschrift der Verlag sich dann von seinem Provisorium in der Pappelallee verabschieden wird. Aber alles sieht schon jetzt nach diesem Namenspatron aus. Denn bislang hat die Stadt ihren Medienunternehmen gerne bei der Traditionspflege geholfen: Springer bekam 1996 seine Axel-Springer-Straße, einen Steinwurf weiter kann die taz seit 2008 in der Rudi-Dutschke-Straße firmieren. Und die Werber von Scholz & Friends erhielten als neckische Adresse 2011 den Litfaß-Platz, benannt nach dem Erfinder der Litfaßsäule. Wenn Suhrkamp also in dieser Gegend Wurzeln schlägt, dann kann auch der legendäre Verleger auf den Briefkopf.

Schon jetzt ist die Ortswahl für Suhrkamp von markanter Symbolik. Beim Umzug aus Frankfurt 2010 hatte man das barocke Nicolaihaus in der Brüderstraße im Visier, musste dann aber ins ehemalige Finanzamt in Prenzlauer Berg. Jetzt also nicht etwa das still-vornehme Charlottenburg, sondern das urbane Neo-Berlin voller Historie. Alles prallt hier auf einem Quadratkilometer aufeinander: das Soho-House als Oase für mentalkalifornische Mitglieder in der einstigen SED-Parteizentrale; die Bar 3 fürs Kreativvolk zum lässig-gedrängten Zulaufenlassen, schräg gegenüber von Neu-Suhrkamp der Volksbühnen-Panzerkreuzer von 1913, auf dem Chris Dercon bald das Kommando hat. Dahinter das Kino Babylon, von Hans Poelzig Ende der zwanziger Jahre zusammen mit acht Häuserblocks errichtet. Es war die modernistische Schneise durchs alte Scheunenviertel, jene untergehende Landschaft von Döblins Berlin Alexanderplatz. Nebendran das KPD-Haus, wo heute die Linke residiert: In Sichtweite erschoss 1931 der 23-jährige Genosse Erich Mielke im Parteiauftrag hinterrücks die Polizisten Paul Anlauf und Franz Lenck; zwanzig Jahre später schuf Mielke das Ministerium für Staatssicherheit. Reizklima von einst und heute also, zur Inspiration für die Suhrkamp culture . Vielleicht werden ja drei Ginkgos auf dem neuen Platz wachsen, jene Lieblingsbäume von Siegfried Unseld.