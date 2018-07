Manchmal reicht es schon, auf eine Anschuldigung nicht zu antworten. Sie mag wahr oder falsch sein, wenn sie auf keine Widerrede trifft, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie einfach verpufft. Im Deutschen gibt es dafür einen paradoxen Ausdruck, den scherzhaften Imperativ: "Am besten gar nicht erst ignorieren!"

Bis jetzt hat diese Beschwichtigungsmethode gegen Erdoğans "Religionskrieg" ganz gut geholfen. Seit Tagen beschwört der türkische Präsident eine Glaubensfront, auf deren einer Seite die Türkei und auf deren anderer Seite der Rest Europas steht. "Die haben einen Kampf zwischen dem Kreuz und dem Halbmond angefangen", sagte er nach einem Kopftuch-Urteil des Europäischen Gerichtshofes, demzufolge es nun europaweit möglich ist, das Tragen religiöser Symbole am Arbeitsplatz (unter bestimmten Umständen) zu verbieten. Dass das Urteil alle Religionen betrifft, davon ließ Erdoğan sich in seiner glaubenskriegerischen Rhetorik nicht stören. Die AKP hatte sich schon warmgelaufen: Zuerst warf man dem österreichischen Außenminister Sebastian Kurz wegen seiner Türkeikritik "Islamophobie" vor. Dann wiederholte man den Vorwurf gegen die Niederländer. Schließlich bezichtigte Erdoğan die EU eines "Kreuzzuges" gegen den Islam und warnte: "Bald könnten Religionskriege in Europa beginnen."

Es war die Art von Warnung, bei der man nicht weiß, ob sie eine Drohung ist. Die echten Islamophoben jedenfalls und ihr politischer Arm, die Rechtspopulisten, dürften sich gefreut haben. Denn Erdoğan bestätigt in diesen Tagen lustvoll ihr Weltbild, wonach sich Christen und Muslime, Abendland und Morgenland unversöhnlich gegenüberstehen. Alle anderen, namentlich die westeuropäischen Staatschefs, lassen die Attacke ins Leere laufen. Sie wissen, dass die Front nicht zwischen den Religionen verläuft, sondern zwischen Toleranten und Fanatikern, liberalen Gläubigen und Fundamentalisten, die die Religionsfreiheit nutzen, um sie zu untergraben.

Europa, der Kontinent der Religionskriege, hat Toleranz erst mühsam, über Jahrhunderte hin lernen müssen. Lessing schrieb: Keine Religion ist per se gut oder schlecht, jede muss sich daran messen lassen, ob sie in der Lage ist, Frieden zu stiften.

Diesen Frieden gefährdet Erdoğan, indem er seine eigene konfrontative Religionspolitik auf Europa projiziert. Er stachelt Islamophobe und Islamisten gleichermaßen auf. Genügt es, das zu ignorieren? Der Religionsfrieden heute hat eine Schwachstelle: Es ist die gern wiederholte Behauptung, religiöser Hass habe mit wahrer Religion nichts zu tun, sei lediglich ihr Missbrauch. Mit diesem Argument soll die jeweilige Religion vor pauschaler Abwertung bewahrt werden. Es wertet sie aber auch pauschal auf und verhindert die Bekämpfung feindseliger religiöser Positionen: sei es bei rechten Christen in Polen, kriegsbereiten Orthodoxen in Russland oder militanten Muslimen in Frankreich. Angebliche Religionskriege gar nicht erst ignorieren hilft, aber Religionskritik üben erst recht.