Ein bisschen absurd ist es schon, in einem elektrisch surrenden Golfwägelchen durch einen französischen Schlosspark gefahren zu werden. Vorbei an jahrhundertealten Bäumen, modernen Skulpturen, flanierenden Besuchern und exaltierten Eichhörnchen. Aber die fließend Deutsch sprechende Dame am Steuer will keine Zeit verlieren: "Sie wollen doch alles sehen, nicht wahr?" Chantal Colleu-Dumond, Kuratorin der Domaine de Chaumont-sur-Loire, möchte der Besucherin wirklich alles zeigen. Diese Frau im eleganten Kostüm und mit perfekt sitzendem Haarknoten verkörpert das, was man sich im Idealfall unter dem bildungsbürgerlichen Frankreich vorstellt: Eloquenz, Weltoffenheit, Umgangsformen.

Lange Jahre war Colleu-Dumond als Kulturattachée an französischen Auslandsvertretungen tätig. Seit 2007 lebt und arbeitet sie auf dem zweihundert Kilometer südwestlich von Paris gelegenen Schloss, dessen weiße Rundtürme aussehen, als seien sie einem Märchen entsprungen. Bis 1938 war das verzweigte Renaissancegebäude im Privatbesitz. In seinen luxuriösen, heute zu besichtigenden Salons richtete die letzte Eigentümerin, die Princesse de Broglie, exzessive Feste mit ihrem vierzig Jahre jüngeren schwulen Ehemann aus. Unter den Gästen: der Komponist Francis Poulenc und die Schauspielerin Sarah Bernhardt. Heute sind Gebäude und Gärten im Besitz der Region Centre-Val de Loire.

Vor neun Jahren beschloss der Landkreis, Chaumont-sur-Loire zum Ausstellungsort für moderne Kunst zu machen. Und Chantal Colleu-Dumonds Job ist sozusagen die Erfüllung eines Kindertraums: ein Schloss und seinen Park mit dem zu füllen, was ihr gefällt. Das heißt: mit hochrangigen und mit unbekannten Künstlern, die sich gern auf den Weg an die Loire machen. Mit Werken, die sich im emphatischen Sinne in ein Verhältnis zu dem lichten Flusstal, den Gärten und Gebäuden setzen.

Dreizehn Künstler und ihre Werke, deren Produktion von der Domaine finanziert wird, hat Chantal Colleu-Dumond für die Saison 2017 auf das riesige Areal eingeladen. Dreizehn Auseinandersetzungen mit dem im 15. Jahrhundert erbauten Schloss, seinen Höfen, Gemächern, Scheunen, Ställen, Küchen, Dienstbotenzimmern und einem 32 Hektar großen Park. In Chaumont-sur-Loire treffen diese neuen Arbeiten jedes Jahr auf ältere, die bereits zu einem Teil der Schlosslandschaft geworden sind.

Bereits vor zwei Jahren, kurz bevor er den Ehrenpreis der Kunstbiennale von Venedig bekam, realisierte der immer wieder mit recyceltem Material arbeitende ghanaische Bildhauer El Anatsui in der Scheune des Schlosses einen gigantischen Wandvorhang: Tausende miteinander verbundene Blechverschlüsse von Ginflaschen, im leisen Dialog mit den prächtigen Gobelins in den Gemächern des Schlosses. Inmitten des Schlossparks bremst Chantal Colleu-Dumond vor Ugwu, einer 2015 errichteten Holzskulptur von El Anatsui. Es ist ein sanft gewellter Hügel aus geschichteten Baumstämmen. An den Schnittstellen hat der Künstler die Stämme mit Farbe und recycelten Objekten verziert: Flaschendeckeln, Zeitungsausschnitten, buntem Plastikmüll. Was wird früher im Humus des Gartens verschwinden? Die schweren, grauen Stämme oder ihre fröhlichen Akzente aus Farbe und Konsummüll? In diesem Sommer will El Anatsui eine Installation am Ufer der Loire bauen, inspiriert von den traditionellen hölzernen Flachbooten der Region.

Der running gag des Tages: Immer wieder wird Chantal Colleu-Dumond den Start des Golfwägelchens verpatzen, weil sie die Reihenfolge der zu drückenden Knöpfe und Pedale verwechselt. Und so stehen wir ein Weilchen. Wohlerzogen entschuldigt sie sich für die "petites imperfections".

Auf unserer Fahrt über die Kieswege winkt die Kuratorin einer Handvoll Mitarbeitern in einem weiteren Golfwägelchen zu: "Denen nehme ich jetzt mal die Vorfahrt!" Wir halten vor einem eiförmigen Gebilde aus übereinandergeschichteten Steinen, errichtet auf einem Baumstumpf. Es ist ein Werk von Andy Goldsworthy, dem Superstar der Landschaftskunst. Der abgesägte Baum hatte aber offenbar keine Lust, seine Existenz nur als Sockel von Goldsworthys Kunstwerk zu fristen: Er treibt wieder aus, sodass der untere Teil der Arbeit von einem struppigen Blätterwerk umgeben ist. "Goldsworthy hat Schiefer verwendet und damit auf die Schieferdächer des Schlosses reagiert", sagt Colleu-Dumond. Und: "Ist das nicht schön? Der Garten wächst in die Kunst hinein. Und umgekehrt."

Ursprünglich war die Domaine de Chaumont für ihre internationale Gartenschau bekannt. Mehr als zweihunderttausend Besucher pilgerten alljährlich zu den Kreationen von jeweils etwa dreißig Gärtnern. Die großzügigen Parzellen der Schau sind eigene Kunstwerke, im Zeichen von persönlichen Themen, utopischen Motiven, botanischen Launen. Seit das Schloss auch zu einem Ort der Kunst wurde, hat sich die Besucherzahl allerdings verdoppelt: "Hierher kommen Menschen, die Kunst lieben, und Menschen, die Gärten lieben oder beides. Es gibt Menschen, die jeden Künstler studieren, und andere, die das Schloss und den Park wie ein Event besuchen. Ich freue mich über alle", sagt Chantal Colleu-Dumond.