Alexander Görlach ist In Defense of Democracy Affiliate Professor der F. D. Roosevelt Stiftung am College der Harvard Universität, Fellow am Center for Research in Arts, Social Sciences and Humanities and der Universität von Cambridge und Senior Fellow des Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Der promovierte Linguist und Theologe ist der Gründungsherausgeber des Debatten-Magazins The European, das er von 2009 bis 2016 auch als Chefredakteur geleitet hat. Heute gibt er das Online-Magazin www.saveliberaldemocracy.com heraus und ist unter anderem Autor für die New York Times, die Neue Zürcher Zeitung, den FOCUS und ZEIT ONLINE. Er ist ferner Kolumnist der Wirtschaftswoche.