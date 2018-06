Wollen Sie sehr schnell sehr reich werden? Dann machen Sie es wie George Soros, der 1992 die Bank of England ganz legal ausraubte, indem er gegen das Pfund spekulierte. Der Mann hatte erkannt, dass die Briten den in der "Währungsschlange" festgelegten Pfund-Kurs nicht würden halten können, egal wie viele Milliarden sie zu dessen Stützung verpulverten. Denn die Bundesbank erhöhte stetig die Zinsen, um die heimische Inflation nach der Wiedervereinigung zu stoppen. Naturgemäß ging der Wert der Mark rauf – und der des Pfundes runter.

Soros ging short, wie es die Trader nennen: Er borgte sich Pfund im Wert von zehn Milliarden Dollar und kaufte dafür vor allem D-Mark zum Preis von 2,80 Mark, was deren Preis durch die gestiegene Nachfrage noch höher trieb. Dann stürzte das Pfund plangemäß auf 2,40 ab. Jetzt konnte Soros seine Pfund-Schulden mit um 17 Prozent billigeren Pfund begleichen. Minus Transaktionskosten machte der Reingewinn etwa 1,5 Milliarden Dollar aus. Nicht schlecht für ein paar Tage auf dem Hochseil der Finanzakrobatik.

Ein riskantes Geschäft. Denn bei steigenden Pfund-Kursen hätte Soros mörderische Verluste gemacht. Sagen wir, das Pfund wäre im Verhältnis zur Mark um zehn Prozent gestiegen: Um seine Pfund-Darlehen zurückzuzahlen, hätte er die Währung entsprechend teurer einkaufen müssen. Das hätte ihn dann nicht zehn Milliarden Dollar, sondern elf gekostet. Eine Milliarde Minus.

Eine solche Nummer konnte Bombenbauer Sergej W. nicht abziehen. Niemand hätte dem Amateur, der keine Sicherheiten anbieten konnte, große Summen Geld geliehen. Aber da gab’s noch die Spekulationsalternative für den kleinen Mann. Sie heißt Optionsschein. Der kostet nur einen Bruchteil einer BVB-Aktie. Fällt ihr Wert wunschgemäß, setzt ein langer Hebel ein, der viel Geld verspricht.

Sergej W. soll um die 10.000 Euro investiert haben. Durch die Gazetten schwirren Summen um die 40.000, die er als Verbraucherkredit aufgenommen haben soll. Doch gäben schon 9.000 Euro, angelegt in solche Scheine, einen märchenhaften Batzen her, wenn die Spekulation aufgeht. Das kann man sich als Gedankenspiel sehr vereinfacht so vorstellen: Für 9.000 Euro kauft unser Mann Put-Optionsscheine. 300.000 zu je drei Cent. Das gibt ihm das Recht, die BVB-Aktie (vor dem Anschlag stand sie bei 5,40 Euro) bis Mitte Juni für vier Euro zu verkaufen. So der Kurs auf 3,60 Euro fiele, wären diese Scheine 40 Cent wert, macht bei 300.000 Stück satte 111.000 Euro Gewinn minus Gebühren und Steuern. Jetzt noch fantastischer: BVB-Aktien fallen auf einen Euro. Dann wären die Optionsscheine 900.000 Euro wert. Ginge der Verein pleite, sänke der Wert der Aktie auf null, und es käme über eine Million heraus. So weit die Rechnung auf dem Papier. Wie viel Sergej W. zu welchem Preis tatsächlich gekauft hat, ist noch unklar (siehe Text rechts). Ein Hamburger Händler, der das Gewerbe kennt, meint, dass keine Bank einem Unbekannten 300.000 Optionsscheine verkauft hätte.

Und wenn BVB-Aktien im Wert nicht fallen oder gar steigen? Keine Tragödie. Anders als George Soros, der bei steigenden Pfundkursen ein Vermögen verloren hätte, verliert unser Zocker nur den Einsatz von 9.000 Euro. Wie gewonnen, so zerronnen, aber nicht mehr.

So weit die sehr vereinfachte Theorie. George Soros mögen viele als Superschurken betrachten – und andere als Heiligen. Aber er hat die Bank of England völlig legal gestürmt. Dagegen wird Sergej W. in die Kriminalgeschichte als Fast-Killer eingehen.