Was wäre ein Auto ohne seinen typischen Motorsound: Das Hämmern eines Dodge, das Röhren eines Lamborghini oder das wütende Rattern älterer Porsche gehört für PS-Freaks zum Fahrgefühl dazu. Für viele Käufer ist der Sound fast so wichtig wie das Design. Porsche hat bereits Bücher über den Motorsound herausgegeben, und im Internet können sich Fans durch die Klangwelt der verschiedenen Motoren hören.

Wie aber klingt das Auto mit Strom? Wenn niemand den Sound frisiert, surren E-Fahrzeuge befremdlich leise über den Asphalt.

Aber so muss es nicht bleiben. In Tonstudios in San Francisco komponieren Sounddesigner den Klang von Elektromotoren wie den nächsten Hit von David Guetta. An Mischpulten modulieren Spezialisten wie Connor Moore Töne und Frequenzen. Schon während seines Studiums der Ethnomusik an der University of Kansas verdiente Moore sein Geld als DJ, nach dem Studium komponierte er Musiksounds für Samsung. Heute hat er sein eigenes Studio: CMoore Sound. Als Amazon sein Fire Phone entwickelte, wurde Moore beauftragt, eine Reihe von Tönen für das Smartphone zu kreieren. Klingeltöne, Alerts, Push-up-Nachrichten. Die nächste Herausforderung besteht nun darin, einen Sound für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, der den Boliden so etwas wie eine akustische Identität verleiht. Aber wie? "Es gibt nicht unbedingt den idealen Sound für ein Elektroauto", sagt Moore. "Jedes Fahrerlebnis sollte ein Geräusch produzieren, und zwar so unterschiedlich, wie ein Auto aussieht und sich anfühlt." Letztlich hänge es von der Automarke ab, was man mit dem Sound ausdrücken wolle. "Einige Autobauer werden das Thema klassisch angehen, das heißt, sie werden den Ton nach einem Verbrennungsmotor modellieren, andere werden neue Tonlandschaften entwickeln", sagt Moore. Was er konkret anstellt, um für Autobauer einen eigenen Motorenklang zu entwickeln, darüber schweigt der Mann, denn über Kunden will er nicht sprechen.

Doch die Autobauer selbst komponieren ebenfalls fleißig. Audi hat bereits 2012 einen synthetischen Sound für seine e-tron-Modelle entwickelt. Je nach Drehzahl des Elektromotors, Last und Geschwindigkeit generiert ein Steuergerät einen passenden Klang, der über einen am Fahrzeugboden montierten 40 Watt starken Lautsprecher ertönt. Mal hochtourig für Agilität und Spritzigkeit, mal mit tiefen Frequenzen, die Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, oder auch mal ein gepflegtes Grollen für den Audi A8. Akustik-Ingenieur Rudolf Halbmeir entwickelte zusammen mit seinen Kollegen Axel Brombach und Lars Hinrichsen die künstlichen Soundbilder am Rechner: Klänge per Software sampeln, abhören, bewerten, neu mischen – Konstrukteurstechnik kann durchaus ein kreativer Prozess sein.

Der Sound eines Autos habe Ähnlichkeiten mit Musik, sagt Halbmeir. Anregungen holte er sich bei Science-Fiction-Filmen: "In der realen Umwelt gab es nichts, was so klang, wie es klingen sollte. Wenn man Musik oder Sound komponiert, muss man das machen, wovon man selbst überzeugt ist. Sobald man sich auf Kompromisse einlässt, endet man bei einem akustischen Einheitsbrei." Der E-Sound wird in jeder Millisekunde neu erzeugt. Beim Verbrennungsmotor spielt die Musik im Motorraum und im Auspuff. Beim E-Auto macht der Computer die Musik.

Und das ist mehr als nur Spielerei. Die unheimliche Stille der E-Fahrzeuge macht sie gefährlich, glauben Experten. Vor allem bei geringer Geschwindigkeit drohen Verkehrsunfälle mit unachtsamen Fußgängern oder Radlern. Weil sie daran gewöhnt sind, dass Autos auf der Straße mit ihren Motoren Lärm machen, schauen sie gar nicht mehr richtig hin und überqueren die Straße nach Gehör. Behörden in den USA und Europa glauben nicht, dass sich die Passanten so schnell umgewöhnen. Sie verordnen daher Krach. Nach dem Beschluss einer US-Verkehrsbehörde müssen Elektro- sowie Hybridfahrzeuge ab 2019 mit einem "Sound Emitting Device" ausgestattet sein, das bei einer Geschwindigkeit bis 30 km/h einen Ton erzeugt. Auch die EU wird den Einbau eines "Acoustic Vehicle Alert System", eines akustischen Warnsignals, für alle neu entwickelten Fahrzeugtypen ab 2019 vorschreiben.

Daimler wird Fußgänger ebenfalls warnen: "Wichtig ist ein charakteristisches Klangbild, welches durch sein Klangmuster zu verstehen gibt, dass sich ein Elektroauto nähert", heißt es aus Stuttgart. Leise und modern soll das Geräusch sein und dennoch erkennbar, verspricht das Unternehmen: "Unser Fokus liegt aber auch auf der Innengeräuschgestaltung. Auch der E-Auto-Fahrer will hören, was er tut. Der Sound des Antriebs gehört zum Auto dazu, er ist Information und Emotion. So soll der Fahrer beispielsweise eine Beschleunigung akustisch – durch die Intensivierung des Klangbildes – wahrnehmen können." Gemäß länderspezifischen gesetzlichen Regelungen (in Europa optional) bietet Daimler auch ein sogenanntes Fußgängerwarngeräusch an. Es soll "ein unaufdringliches, aber gut wahrnehmbares Geräusch erzeugt werden", das ab Start mit wachsender Geschwindigkeit lauter und ab 30 km/h abgeschaltet wird. Das Klangbild werde dabei für jeden Fahrzeugtyp differenziert gestaltet. Eine komfortable Limousine unterscheidet sich von einem sportlich-dynamischen Roadster. Mithilfe von Simulationsmodellen und im direkten Fahrversuch werden die relevanten Fahrzeugkomponenten in ihren akustischen Eigenschaften abgestimmt.

Das Thema Akustik wird die Automobilindustrie angesichts der zu erwartenden Marktzuwächse von E-Fahrzeugen weiter beschäftigen. Vor allem für Sportwagenschmieden, die sich noch mehr als die Hersteller von Kompaktwagen oder Luxuslimousinen über den Sound definieren, ist die Elektrifizierung der Antriebe eine Herausforderung.

Der Sound, der bei der Beschleunigung eines elektrischen Fahrzeuges entsteht, ist extrem leise und wird zudem von hohen Frequenzen dominiert, die für das menschliche Ohr eher unangenehm klingen. Ein neuer Sound soll her. Und damit ein Porsche wie ein Porsche klingt, komponieren Akustik-Ingenieure im Entwicklungszentrum Weissach eine charakteristische Melodie für die neue Serienversion des kommenden Elektrorenners Mission E. Ein Kunstklang à la Star Wars solle es aber nicht sein, verraten die Porsche-Ingenieure. "Es wird für den Kunden nicht möglich sein, für seinen elektrischen Porsche einen neuen Sound herunterzuladen wie einen Klingelton für sein Mobiltelefon", sagt Bernhard Pfäfflin, Entwicklungsleiter für Schwingungstechnik und Akustik bei Porsche. Das typische Crescendo, das einen Porsche von einem brummenden Ami-Schlitten oder einem aufheulenden Italo-Renner unterscheidet, soll auch bei der Elektroreihe erkennbar sein. "Unsere Kunden lieben diesen Sound", heißt es bei Porsche, "und sie erwarten, dass auch ein elektrisch angetriebener Porsche diese emotionale Komponente bieten wird."