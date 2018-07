Treue Leser dieser Kolumne wissen, dass an diesem Ort noch nie ein kritisches Wort über den Golfsport gefallen ist. Niemals hat der Schatten des Zweifels die strahlende Sonne über dem Platz verdunkelt und das Glück der Spieler getrübt. Kein einziges Mal haben wir Winston Churchills Bonmot bemüht, wonach Golf eine Veranstaltung sei, bei der der Spieler einen zu kleinen Ball in ein zu kleines Loch schlagen müsse, und das auch noch mit einem dafür ungeeigneten Gerät. Solche Sätze werden hier auch in Zukunft keine Erwähnung finden. Sie bringen den Golfsport nicht weiter. Sie sind ein Hole-in-One der Ahnungslosigkeit. Vergesst Churchill!

Gleichwohl möchten wir aus unserem Herzen keine Mördergrube machen und offen bekennen, dass nicht alle Entwicklungen dieser Sportart unsere ungeteilte Zustimmung finden. Sagen wir es so: Ursprünglich war Golf eine revolutionäre Erfindung. Er war den Mächtigen ein Dorn im Auge und durfte anfangs nur heimlich im Verborgenen gespielt werden. Die ersten Golfer waren Epikureer der Askese und ihre Regularien ein Fest der Bescheidenheit. Noch im Jahr 1744 kam der Golfsport mit 13 mageren Regeln lässig über die Runden. Doch inzwischen teilt er das Schicksal aller Revolutionen, sein Regelwerk hat Hüftspeck angesetzt und ist auf 34 Punkte angeschwollen – ein korpulentes Ancien Régime der Tradition, unnötig verworren, ziemlich kompliziert und für Anfänger von majestätischer Undurchdringlichkeit. "Kaum ein Golfer steigt da noch durch", spötteln sogar die Sportsleute von der FAZ, die bekanntlich noch nie durch revolutionäre Gesinnung verhaltensauffällig wurden.

Wir begrüßen es also, wenn am 1. Januar 2019 ein neues, kalorienarmes Regelwerk in Kraft tritt und dann nur noch 24 Regeln gelten, schlank und rank und auch für den Einsteiger leicht verständlich. Eleganz und Klarheit gehen darin Hand in Hand, und sogar der libertäre Geist der Achtundsechziger hat seine antiautoritären Spuren hinterlassen. Endlich wird nicht mehr jede kleine Unregelmäßigkeit durch Strafschläge geahndet, auch versehentliche Bodenberührungen in Hindernissen ziehen nun keine Strafe nach sich. Dasselbe gilt für einen Ball, der sich mysteriös und wie von Geisterhand vor dem Abschlag bewegt. Künftig darf er straflos zurückgelegt werden, denn kein aufgeklärter Mensch, erst recht aber kein Golfspieler, muss seinen Kopf hinhalten, wenn höhere Mächte sinnlos walten.

Damit kein Missverständnis aufkommt: Wir sind keine Tempomenschen. Wir mögen die humorlose Rastlosigkeit nicht, die über unser Leben hereingebrochen ist und uns durch die Zeit jagt wie der Teufel die arme Seele. Dennoch begrüßen wir es, wenn das Golfspiel künftig sanft beschleunigt und ein Spieler für jeden Schlag nur noch 40 Sekunden Zeit haben wird, wobei die eingesparte Zeit nicht einfach dem sinnlosen Nichts anheimfällt, sondern der Tuchfühlung mit Gottes freier Natur zugutekommt, dem Genuss von Landschaft und Spiel fern von Lärm und Zivilisation. Das Weniger ist hier ein Mehr! Und wie viel kostbare Lebenszeit gewinnt ein Golfer, wenn er in Zukunft nur noch fröhliche drei statt verzweifelte fünf Minuten im Gras schnüffeln und nach dem Ball suchen darf. Der Mensch an sich ist von Natur aus kein Dackel und der Golfsport keine Graswurzelbewegung mit der Liebe zum Wurm. Jeder Golfer weiß, dass es sich mit unauffindbaren Bällen genauso verhält wie mit den Herzensdingen des Lebens: Der Mensch findet sie erst, wenn er die Suche aufgibt und alle Hoffnung fahren lässt – und dann, plötzlich und unerwartet, liegt das schmerzlich Vermisste vor ihm, kreuzfidel und mit einem triumphierenden Grinsen. "Ick bün al dor!" Ob die Golfsiegelbewahrer der Tradition nun mit der Reform versöhnt sind? Wer weiß. Wir jedenfalls halten es mit einem berühmten Traditionalisten, dem Dichter Georg Christoph Lichtenberg: "Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll."