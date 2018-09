DIE ZEIT: Frau Löhrmann, Herr Kretschmann, warum sind Sie ausgerechnet Lehrer geworden?

Winfried Kretschmann: Mein Vater war Lehrer einer Volksschule in unserem Dorf mit 200 Einwohnern – alle Schüler saßen in einem Raum, ich auch. Später bin ich auf ein öffentliches Gymnasium gegangen, habe aber in einem Internat der Redemptoristen gewohnt. Das Internat war für mich der Raum der Unfreiheit, mit all dem, was man heute über die Zeit in katholischen Internaten vor dem 2. Vatikanischen Konzil weiß: körperliche Züchtigung, ein finsteres Menschenbild. Die Schule dagegen war für mich ein Raum der Freiheit. Und als ich dann nicht mehr Pfarrer werden wollte, war klar: Ich werde Lehrer.

Sylvia Löhrmann: Ich bin in Essen aufgewachsen, in der Nähe einer Zinkhütte. Es ging da immer laut zu, schmutzig, lebhaft, herzlich. Dass Mädchen Abitur machten, war weiß Gott keine Selbstverständlichkeit. Ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium, von dem ich so begeistert war, dass ich den zweistündigen Schulweg gerne in Kauf genommen habe. Ich hatte einen tollen Religionslehrer, durch den mir auch etwas Grünes eingepflanzt wurde. Er hat gesagt, er habe so seine Zweifel, ob der "schnelle Brüter" im Sinne der Schöpfung sei. Die Arbeit mit jungen Menschen macht mir große Freude – immer noch. Also, Bildung ist für mich etwas Positives.

ZEIT: In Porträts über Sie heißt es: "Er ist bis heute Lehrer geblieben." Oder: "Sie ist Lehrerin von Beruf, und man merkt es ganz oft."

Kretschmann: In der Politik darf man nicht pädagogisieren. Das muss man sich strikt abgewöhnen.

Löhrmann: Stimmt, auch wenn das schwer ist.

ZEIT: Es ist genau das Volkserzieherische, was vielen Leuten an den Grünen so auf die Nerven geht.

Kretschmann: Es ist nicht Aufgabe der Politik, die Menschen zu erziehen. Das wäre gefährlich. Aber den Hang kriegt man wahrscheinlich nicht ganz aus einem raus. Aus dem Lehrer einer Naturwissenschaft sowieso nicht. Die Welt zu erklären ist ein wichtiges Ziel. Das legt man nicht ab: Ich hätte einen erklärenden Politikstil, wird mir zuweilen gesagt.

ZEIT: Muss man als Lehrer in der Politik nicht besonders aufpassen, dass man das nicht verwechselt – Bürger zu vertreten und Kinder zu erziehen?

Löhrmann: Absolut! Das Tolle am Lehrerberuf ist, dass man Schüler als Kinder bekommt und als Erwachsene entlässt. Die Fähigkeit, einen geordneten Rahmen für diese Wahnsinnszeit zu schaffen, ist auch in der Politik hilfreich. Schon als 24-jährige Referendarin habe ich Rollenklarheit gelernt: Auf einer Klassenfahrt habe ich Schüler von der Toilette geholt, weil sie dort geraucht haben – ich habe darauf bestanden, dass sie ins Bett gehen. Schüler müssen einen nicht lieben, sondern respektieren. Ein Lehrer ist dazu da, dass man etwas lernt. Aber natürlich hat Winfried recht: Vielleicht neigen wir Lehrer als Politiker manchmal dazu, dass wir zu sehr die Dinge ordnen wollen.

ZEIT: Waren Sie "linke Lehrer"?

Kretschmann: Ich war ein strenger, wenn auch nicht sehr strenger Lehrer. Ich habe niemals Schüler gedemütigt. Wenn sie eine schlechte Note schrieben, habe ich ihnen vermittelt: Du bist deshalb doch kein schlechter Mensch. Als Schüler habe ich selbst schlechte Erfahrungen mit Stigmatisierung gemacht. Die erste Mathelehrerin am Gymnasium trug immer den besten und den schlechtesten Schüler ins Klassenbuch ein. Ich hatte die schlechteste Mathearbeit geschrieben und bekam von ihr das Gefühl: Du bist eine Flasche. Bei dieser Lehrerin habe ich es nie mehr geschafft, diesen Eindruck loszuwerden. Erst bei anderen Lehrern kam ich auf eine solide Drei.

Löhrmann: Ich war eine strenge Lehrerin, aber auch eine menschliche, möglichst gerechte. Die Schüler mussten immer die Spielregeln einhalten.

ZEIT: Was heißt das?

Löhrmann: Ich wusste zum Beispiel, was Reinigungskräfte an Schulen zu leisten haben. Kinder haben oft den Drang, am Ende eines Tages aus dem Klassenzimmer rauszugehen, ohne die Stühle hochzustellen. Da sagte ich: "Hier geht keiner raus, ehe nicht alle Stühle oben sind. Denkt mal an die, die hier sauber machen müssen." Ein klares Regelwerk ist gut für alle.

Streit um Leistung und Lehrpläne Streit um Leistung und Lehrpläne Am 14. Mai 2017 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Im Wahlkampf des bevölkerungsreichsten Bundeslandes spielt die Bildungspolitik eine große Rolle – und damit auch Sylvia Löhrmann. Die 60-Jährige ist sie seit knapp sieben Jahren grüne Bildungsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. Unter ihr wurden so viele Lehrer neu eingestellt wie nie zuvor: In den vergangenen zwei Jahren entstanden knapp 18.000 Stellen. Bevor Löhrmann 1995 ganz in die Politik ging, unterrichtete sie Deutsch und Englisch an einer Solinger Gesamtschule. Auch Winfried Kretschmann, 68, ist studierter Lehrer – für Biologie, Chemie und Ethik. Kretschmann zählte 1979 zu den Gründungsmitgliedern der baden-württembergischen Grünen, seit Mai 2011 regiert er in Stuttgart als erster grüner Ministerpräsident Deutschlands. Obwohl die Umfragewerte der Grünen auf Bundesebene zuletzt beharrlich sanken – von 15 Prozent im Sommer 2016 auf aktuell nur noch sechs Prozent –, führt Kretschmann laut Politbarometer derzeit die Liste der zehn beliebtesten Politiker an.

ZEIT: Gab es Strafen?

Kretschmann: Selten. Wenn du Strafen androhst, musst du sie auch erteilen. Es geht um Haltung. Haltung, die man selber zeigen muss. Ich halte sehr viel von Disziplin und Pünktlichkeit. Ohne Disziplin kann man nichts erreichen im Leben. Das ist unmöglich. Selbst die großen Genies haben diszipliniert gearbeitet. Pünktlichkeit kann man nur durchsetzen, wenn man selber pünktlich ist. Eisern. Dadurch schafft man eine Atmosphäre, in der es selten passiert, dass jemand zu spät kommt.

ZEIT: Wie unterscheidet sich grüne Bildungspolitik von der Bildungspolitik anderer Parteien?