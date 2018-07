Muss das sein? Können nicht wenigstens die Royals zivilisiert den Mund halten, wie das die Queen mit ihren 91 Jahren so exemplarisch vorgemacht hat? "Beschwer dich nie, erklär dich nie", so hieß es stets im Königshaus, "never complain, never explain". Ausgerechnet die verschwiegenste Institution der Insel hat nun die Welt überrascht: Prinz Harry bekennt in einem beispiellos offenen Interview, nach Jahren des Schweigens und Verdrängens fast am Tod seiner Mutter Diana zerbrochen zu sein. Und, ja, erst Therapie habe ihn wieder lebensfroh gemacht.

Sowenig das Leben der meisten von uns dem eines Prinzen gleicht: Der jüngere Bruder von Thronfolger William hat mit seinem Eingeständnis nicht nur Palastmauern durchlässiger gemacht, sondern auch an den Mauern eines universellen Vorurteils gerüttelt: Seelisch labil – das sind immer nur die anderen.

Diese falsche Überzeugung ist immer noch das größte Stigma, wenn Menschen in seelische Krisen geraten. Den meisten Erfolgsverwöhnten oder Erfolgshungrigen fehlt eine Einsicht: Wir sind alle Beschädigte, auch ohne "schlimme Kindheit", ohne offenkundige Traumata. Gerade die Starken bleiben nicht allezeit stark. Oder britisch sarkastisch ausgedrückt: Gesundheit ist auch nur eine Phase.

Braucht es dafür einen Prinzen? Leben wir nicht längst in einer durchtherapierten Gesellschaft? Das Eingeständnis eigener seelischer Empfindlichkeit ist weiter schambesetzt, und es lassen sich feine Abstufungen beobachten: Wer zum Coach geht, ist leistungsbewusst, wer einen Therapeuten braucht, hat ein Problem, wer beim Psychiater landet, gilt als krank.

Hinter dieser absteigenden Prestige-Skala verbirgt sich eine tief sitzende Logik: Unsere Schwächen sollten wir verbergen und Stärke zumindest vortäuschen, wenn wir sie schon nicht empfinden. Gerade bei den Söhnen von Lady Di wäre der Reflex, die äußeren und inneren Mauern höher zu ziehen, nur allzu verständlich. Wie einst ihre Mutter leben sie mit der allgegenwärtigen Paparazzi-Pestilenz.

Harry schlägt eine andere Logik vor: Schweigen schützt? Offenheit befreit.

