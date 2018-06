Außerordentliche Erkenntnisse verlangen nach außerordentlichen Belegen – an diese Forderung des Wissenschaftlers Carl Sagan erinnern neuste Befunde aus den Vereinigten Staaten. Denn sie würden die Geschichte der Besiedelung unseres Planeten, wie wir sie kennen, völlig verändern.

In Nature präsentiert das Team um Kathleen Holen in dieser Woche seine Untersuchungsergebnisse einer Mastodon-Fundstelle in Kalifornien. Die Knochen und Stoßzähne des mächtigen Mammuts seien ohne Zweifel durch schwere Schläge auf einem steinernen Amboss aufgebrochen und zertrümmert worden, berichten die Paläontologen. Zudem fand man Schnittspuren auf den Gebeinresten. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung seien die Knochen in frischem Zustand gewesen, das noch junge Männchen sei also erst kurz zuvor verendet oder erlegt worden. Und als Täter kämen wohl nur Menschen infrage.

Aber welche? Die Altersbestimmung der Funde mittels Uran-Thorium-Datierung lieferte nämlich ein spektakuläres Ergebnis. Das Ereignis an der amerikanischen Westküste soll vor rund 130.000 Jahren stattgefunden haben. Zu jener Zeit aber hatte der Homo sapiens sapiens nach allen Erkenntnissen Afrika noch gar nicht verlassen. Den amerikanischen Kontinent sollte er erst über 100.000 Jahre nach der mutmaßlichen Mammut-Schlachtung erreichen.

Es bleiben also nur zwei archaische Völker als mögliche Urheber: die Neandertaler oder ihre engen Verwandten, die erst vor wenigen Jahren entdeckten Denisova-Menschen. Lange bevor der moderne Mensch die Kontinente der Erde eroberte, lebten beide Gruppen längst in Asien. Aber könnten diese Urvölker bereits über die Beringstraße nach Nordamerika gewandert sein? Waren Neandertaler die ersten Amerikaner? Alle Befunde der US-Forscher müssten nun genauestens überprüft werden, sagt der britische Paläoanthropologe Chris Stringer. Denn klar ist: Sollten sie Bestand haben, stürzten sie unsere Vorstellung von der ersten Besiedelung der Neuen Welt komplett um.

Stimmt die neue Theorie, müssten sich aber auch weitere Belege für die Anwesenheit archaischer Menschenarten in Amerika finden lassen. Sollte ihnen die Passage aus Asien in die Neue Welt tatsächlich gelungen sein, hätten sie dort vor 130.000 Jahren beste Lebensbedingungen vorgefunden, sagt der Max-Planck-Forscher Jean-Jacques Hublin und fragt sich: "Warum hat man bislang nie Überreste von ihnen entdeckt?"

Sicher urteilen kann man im Moment nur in einer Hinsicht. Diese erstaunliche Entdeckung wird mit großer Skepsis in den Expertenzirkeln aufgenommen werden – und harte Kontroversen auslösen.