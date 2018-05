Herbst 1944. Auf einer oberitalienischen Landstraße nahe Ceretto führen vier Wehrmachtsangehörige eine hitzige Diskussion. Einer der Landser wirft seine Waffe in den Straßengraben. Es geht um einen Packen mit Papieren, den die Patrouille zuvor gefunden hat. Unter den Dokumenten befindet sich eine Proklamation von Feldmarschall Albert Kesselring. Der Kommandant der deutschen Italienfront klagt darin, dass sich seine Offiziere überall hastig abzusetzen versuchen, wodurch der Rückzug der Truppe gefährdet werde. Die Soldaten sind aufgeregt, schließlich wollen sie nicht als Kanonenfutter zurückbleiben, während ihre Kommandeure offensichtlich bereits Reißaus nehmen. Beobachtet und aufgeschrieben wurde diese Szene von ehemaligen Wehrmachtsangehörigen, die als Deserteure ebenjene Papiere verfasst und verbreitet hatten.

Das Kesselring-Dokument war eine Fälschung im Rahmen der Operation Sauerkraut. In dieser Propagandaschlacht verbreiteten desertierte Kriegsgefangene Flugblätter, pornografische Soldatenheftchen und gefälschte Dokumente hinter den deutschen Linien. An den Operationen des amerikanischen Geheimdienstes waren auch zahlreiche Österreicher beteiligt: als Informanten, als Autoren, als Sprecher für Radiobeiträge und auch als "Propagandabriefträger" hinter der deutschen Front. In einem neuen Buch beschreibt der Historiker Florian Traussnig detailiert, wie österreichische Emigranten, die vor den Nazis geflüchtet waren, sich in den Dienst der psychologischen Kriegsführung der US Army stellten, mit der die Kampfkraft der Wehrmacht geschwächt werden sollte. Zunehmend wichtig wurde dabei ein spezifisch österreichischer Fokus. Man hoffte, antideutsche Gefühle bei Wehrmachtsangehörigen aus der damaligen Ostmark zu wecken und dadurch die gegnerischen Truppen zu entzweien.

"Wo ist die schöne Zeit der Wiener Ge-müt-lich-keit?", fragt beispielsweise die erste Liedzeile eines langsamen Walzers aus dem letzten Kriegsjahr 1944 und findet auch gleich eine passende Antwort: "In Grinzing drauss’t beim Wein, da fühl’ ich mich zu Haus’. Drum fahr ich mit mein Schatzerl, nach Grinzing oft n’aus. Da sitzt man zusammen, ist glücklich zu zwei’n und sieht die Zukunft noch goldner als den Wein." Da war zweifelsfrei ein Profi am Werk, geschult im Heurigen-Kitsch der Vorkriegszeit.

Von der Wiener Weinseligkeit war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr viel zu spüren, Bombenkrieg und Versorgungsengpässe waren längst Alltag der Zivilbevölkerung. Die Situation der Wehrmachtssoldaten war noch prekärer. Der Wiener Autor des Liedes, Edmund Linder, war sich der Situation seines Publikums bewusst. Als Antifaschist war er 1938 geflohen und schließlich zu einem der führenden Köpfe der Operation Sauerkraut geworden.

Flugblätter mit dem Walzer sollten Nostalgie und Heimweh auslösen. Die Sauerkraut-Agenten nahmen gezielt das Gemütlichkeits-Gen vorgeblich unpolitischer und genussorientierter Österreicher ins Visier. Begriffe wie "Piefke" und "Kartoffelfresser" sollten emotionale Distanz zu den "preußischen Nazis" aufbauen. Damit rannten die Psychokrieger offene Türen ein, wie der Essayist Alfred Polgar in der Emigrantenzeitung Austro-American Tribune behauptete: Der Mutterwitz des Österreichers "war immer dann am quicksten, wo es galt, dem deutschen Bruder eins in die große Schnauze zu geben".

Für dieses Unternehmen arbeiteten Österreicher aller politischen Überzeugungen zusammen. Monarchisten, Austrofaschisten und Linke waren Teil dieser Informations- und Propagandaunternehmung. Dabei durften auch Sozialdemokraten wie Julius Deutsch mitwirken oder der Wiener Autor Berthold Viertel, den der US-Geheimdienst als "parlor pink", also als kommunistischen Sympathisanten eingestuft hatte. Am Austrian Desk, dem die Produktion und Programmierung der Österreich-spezifischen Inhalte oblag, arbeiteten jene zusammen, die einander noch wenige Jahre zuvor in den teils blutigen Auseinandersetzungen im austrofaschistischen Ständestaat gegenübergestanden hatten. Politische Abstriche wurden angesichts des nationalsozialistischen Gegners von allen Seiten gemacht. So rief ein illegales Flugblatt, das mit Sicherheit unter Beteiligung österreichischer Linker hergestellt wurde, unter dem Titel 10 Gebote für Österreicher in konservativer Tradition dazu auf: "Nicht mit 'Heil Hitler' grüssen, sondern den guten österreichischen Gruss 'Grüss Gott' wieder aufleben lassen."

Nicht immer ging es in gehobener Sprache um Grußformeln oder die Heurigenkultur. Ein im Raum von Bologna verteiltes Flugblatt fand klare Worte in der Sprache der Soldaten und wurde der Terminologie entsprechend heimlich auf Latrinen verbreitet: "KAMERADEN! Genug mit der ganzen Scheisse! Wir kämpfen nicht mehr für Deutschland, sondern nur mehr für Hitler und Himmler. Die NSDAP hat uns in diese Scheissgosse geführt aber die Bonzen denken jetzt nur daran, ihre eigene Haut zu retten. Uns lassen sie im Dreck krepieren, wir sollen bis zur letzten Patrone aushalten. Die letzten Patronen brauchen wir aber, um Deutschland von der SS-Scheisse zu befreien."