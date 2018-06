Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Ein Wort sagt mehr als tausend Bilder. Der Krankenanstaltenverbund, kurz KAV, verbindet Anstalten, bei denen es an vielem krankt. Dabei geht es wie immer nicht um Patienten, das wäre altmodisch. Ziel des Gesundheitssystems ist es, Menschen mit Behinderungen moralisch über die Runden zu bringen. Wobei Behinderung von der politisch korrekten Sprachzensur ja bereits auf die Liste verbotener Wörter gesetzt wurde. Es handelt sich also um Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Die sitzen im KAV im Vorstand und zeichnen sich durch einen Bedarf an besonders unverhältnismäßigen Gagen aus. So stellte es der stets humorlose Rechnungshof fest. Diese horrenden Bedürfniszahlungen werden aber wieder durch ein geringeres Maß an Verantwortung ausgeglichen. Das ist gerecht, vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass im gleichen Maße die externen Beratungskosten explodierten. Der Nutzen dieser Berater war den staatlichen Prüfern zwar nicht einsichtig, aber im Gesundheitsbereich geht es eben nicht immer nur um nackte Fakten. Der KAV ist Teil der Gemeinde Wien. Damit ist auszuschließen, dass dort gemauschelt wird. Niemand schiebt hier einem anderen Geld zu, auch wenn etwa der Leiter der internen Revision gleichzeitig auch Antikorruptionsbeauftragter ist. Der Rechnungshof sieht das als unvereinbar an, wie kurzsichtig. Denn der KAV ist in erster Linie ein steuergestütztes Charity-Projekt. Hier werden Menschen, die morally challenged sind, trotz eines gewaltigen Handicaps in Sachen Kompetenz mit großzügigen Unterstützungszahlungen ins Privatleben entlassen. Das kann locker ausgeglichen werden durch sinnvolle Einsparungen bei den wirklich Kranken. Und das nennt man im korrekten Sprachgebrauch Synergie.