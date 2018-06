Zum 65. Geburtstag kaufte sich Alfred Michael Beck ein Weingut in Rumänien. Das Projekt schien gut zu ihm zu passen. Der Wiener Investor besaß bereits Wälder und Weizenfelder, Rinder und Fischteiche, und in seinem Keller lagerten 1.300 edle Flaschen Wein, vornehmlich aus dem Bordeaux. In Rumänien, so der Plan, sollten günstig Weine gekeltert und großteils exportiert werden. Weil das Weingut in Transsilvanien liegt, nannte er es Liliac, rumänisch für Fledermaus. Doch ziemlich bald musste sich Beck eingestehen: Er hatte sich das alles viel zu einfach vorgestellt. "Ich war in jeder Hinsicht überrascht", sagt der heute 71-Jährige.

Bevor Beck mit dem Weinbau überhaupt beginnen konnte, musste er in Rumänien Grundsätzliches erneuern: etwa Straßen bauen lassen und die Wasserversorgung sicherstellen, selbst die Strommasten in der Umgebung waren unbrauchbar. Dann, als endlich der erste Jahrgang in Flaschen gefüllt war, wollte ihn niemand kaufen – schon gar nicht zu dem Preis, den Beck glaubte, verlangen zu können. Die meisten Verkoster waren zwar angetan von der Qualität, vor allem der Süßwein galt als erstaunlich gut für seinen Preis. Wer aber mit Weinhändlern, Fachjournalisten oder Winzern redet, erkennt rasch, dass rumänische Qualitätsweine ein grundlegendes Problem haben: Außerhalb Rumäniens will sie keiner haben.

Doch Alfred Michael Beck ist niemand, der so einfach aufgibt. Er ist braun gebrannt, sportlich-schlank und würde leicht als zehn Jahre jünger durchgehen, ein ideales Model für jeden Golfplatz-Prospekt. Beck spricht leise, fast ein wenig in sich hinein, und strahlt die Gelassenheit des Erfolgsgewöhnten aus. Studiert hat er Architektur, sein Geld verdiente er mit Immobilienentwicklung. In den vergangenen 35 Jahren hat seine Firma, die S+B Gruppe, Wohnhäuser, Büros, Hotels und Einkaufszentren in ganz Europa entwickelt – insgesamt mehr als eine Million Quadratmeter Nutzfläche mit einem Investitionsvolumen von über drei Milliarden Euro.

Beck ist ein Stratege, auch privat. Er steht täglich um fünf Uhr auf – in der Jagdsaison um vier – und geht um 23.30 Uhr schlafen. Urlaub macht er nicht, die längste Auszeit seines Lebens war ein zehntägiger Trip durch Nordindien.

Das Weingut ist nicht Becks erstes Rumänien-Projekt. Die S+B Gruppe begann noch vor der Wende, in Osteuropa Geschäfte zu machen, bis heute wird die Hälfte der Projekte dort abgewickelt. Gute Beziehungen zu dieser Gegend wurden Beck in die Wiege gelegt: Sein Vater entstammte einer ungarischsprachigen Familie aus der Zips am Fuß der Hohen Tatra, die einst zum Königreich Ungarn gehörte und heute Teil der Slowakei ist. Die Mutter war eine geborene Wienerin mit polnischen Wurzeln. Die Kriegswirren sorgten dafür, dass Becks Schwestern in der Slowakei und in Wien geboren wurden, sein Bruder in Polen und er selbst 1945 in Schärding.

Weil seine Familie nach dem Krieg in der Slowakei enteignet wurde, macht er bis heute keine Geschäfte dort. "Sonst habe ich aber nie eine Scheu vor den ehemaligen Ostblockländern gehabt", sagt er. 1986 wagte er sich geschäftlich erstmals jenseits des Eisernen Vorhangs und begann mit einem Partner, Hotelprojekte in Prag zu entwickeln. Es folgte ein Hotel in Budapest und 1990 eine Freihandelszone am Schwarzen Meer, im Hafen von Constanța. Nicht alle Projekte hatten Erfolg. Von drei Prager Hotels wurde nur eines fertiggestellt, die rumänische Freihandelszone endete abrupt: "Der Vertrag war nicht lang was wert, da konnten wir relativ schnell einen Papierflieger draus machen", sagt Beck. "Aber das hat uns nicht abgeschreckt, sondern erst neugierig gemacht."

In Grund und Boden investierte Beck erstmals 1992. In Waidhofen an der Ybbs erstand er einen alten Bauernhof samt Landwirtschaft und Forst, insgesamt knapp 140 Hektar. "Ich wollte als Alternative zum ganzen Beton in Wald investieren", sagt er. Bis heute verbringt er so viel Zeit wie möglich dort. Landwirtschaft und Immobilienentwicklung haben für Beck Gemeinsamkeiten: "Bei einem Rebstock braucht es mindestens drei Jahre bis zur ersten Ernte, bei einem Wald leicht 40", sagt er. Das sei wie bei der Immobilienentwicklung, wo man mitunter zehn Jahre auf eine Baugenehmigung warte. "Das geht nur, wenn man damit leben und umgehen kann, nur ein kleines Rad im großen Getriebe der Erde zu sein."

Immer stärker zog es Beck zur Agrarwirtschaft. Bei seinem Schwager, dem damaligen Rektor der Hochschule für Bodenkultur, machte er in "Privatkolloquien einen Crashkurs in Landwirtschaft". Wenn er mit seinem Chauffeur von Wien zu den Baustellen nach Prag fuhr, las er im Auto Fachliteratur über Viehhaltung. 2007 kaufte Beck 700 Hektar Land für Getreideanbau in Rumänien, also beschäftigte er sich näher mit dem, was er "Körndlwirtschaft" nennt.

Unverhofft kam Beck 2010 schließlich zum Wein. Ein Mitarbeiter hatte einige Hektar ehemalige Weingärten vom Staat restituiert bekommen. Weil er sie nicht selbst bewirtschaften wollte, bot er sie Beck zum Kauf an. "Auch die Körndlwirtschaft und die Viehzucht haben ihre Tücken", sagt er heute. "Aber Getreide ist im Endeffekt eine Frage der Größe und des Timings, zum richtigen Moment ernten, aussähen, düngen, Glück mit dem Wetter, ein bissl spekulieren. Wein aber ist da ganz anders gelagert. Du musst ihn nicht nur in die Flasche bekommen, du musst ihn auch erst einmal verkaufen."