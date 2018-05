Das ZEITmagazin wurde beim diesjährigen ADC-Wettbewerb für die Fotokolumne von Cattelan & Ferrari in den Kategorien "Jahrgang 2016" und "Beitrag des Jahres" jeweils mit Gold ausgezeichnet. Silber gewann das ZEITmagazin für die Dokumentation Der beleidigte Präsident über den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan und dessen Klagen wegen Präsidentenbeleidigung sowie für die Titelgeschichte Das Ticket sagt mir: Du bist nicht tot. Mach was draus, in der Überlebende des Anschlags auf den Pariser Club Bataclan im November 2015 berichten. Für eine Ausgabe, die der Künstler Christoph Niemann gestaltet hat, sowie für die Beiträge Das 100. Jahr meiner Oma, Das sollten Sie wissen, Frau Merkel und Ohne ihn wurde das ZEITmagazin mit Bronze geehrt, fünf weitere Beiträge erhielten Auszeichnungen.