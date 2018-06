DIE ZEIT: Herr Lieben-Seutter, kürzlich waren wir in der Elbphilharmonie, ohne zu wissen, was wir uns anhören würden. Ein Freund hatte die Karten blind gekauft, wir sind nach der Hälfte gegangen, weil uns die Musik nicht gefiel. Ist das derzeit normal?

Christoph Lieben-Seutter: Ja, das passiert. Die Nachfrage nach den Konzerten ist so hoch, dass jede neu angekündigte Veranstaltung innerhalb von Stunden ausverkauft ist. Da gibt es Leute, die einfach kaufen und im Konzert überrascht feststellen: Hoppla, das ist ja gar kein Orchesterkonzert, sondern eine Popband. Der größte Teil der Zuschauer sucht sich aber immer noch ein bestimmtes Konzert aus.

ZEIT: Das ist schwierig, wenn alles immer sofort ausverkauft ist.

Lieben-Seutter: Das stimmt. Besonders hart ist es für diejenigen, die sich am meisten auf die Elbphilharmonie gefreut haben: die Hamburger Musikfreunde, die 20- oder 30-mal im Jahr ins Konzert gehen. Sie waren daran gewöhnt, sich ein paar Tage vorher die Karten zu organisieren. Jetzt haben sie es schwer, in das Konzert ihrer Wahl zu kommen.

ZEIT: Wieso bieten Sie nicht mehr Konzerte an?

Lieben-Seutter: Das machen wir schon, aber wir geraten an unsere Grenzen, räumlich und personell. Vor der Eröffnung der Elbphilharmonie hatten wir in der Laeiszhalle, unserer anderen Hamburger Konzerthalle, rund 400 000 Besucher im Jahr. Geplant war, dass sich das mit der Eröffnung der Elbphilharmonie auf etwa 600 000 erhöht. Jetzt haben wir schon in den ersten fünf Monaten in der Elbphilharmonie 450 000 Konzertbesucher gesehen. In der nächsten Saison, die im August beginnt, rechnen wir mit rund 1,1 bis 1,2 Millionen in beiden Häusern. Das ist fast eine Verdreifachung.

ZEIT: Für Sie muss das toll sein. Im Prinzip könnten Sie gerade alles anbieten, es wäre immer voll.

Lieben-Seutter: Das ist so. Wir drei könnten Blockflöte spielen, und es wäre ausverkauft.

Ein Wiener für Hamburg Ein Wiener für Hamburg Wie entsteht ein Hype? Vielleicht, wenn man besonders lange auf etwas warten muss. So geschah es in Hamburg bei der Elbphilharmonie. Sie machte Schlagzeilen: erst durch irre Kosten (790 Millionen Euro) und Bauverzögerungen, jetzt durch Ticket-Knappheit. Für ihren Intendanten Christoph Lieben-Seutter war das Warten besonders hart. 2007 wurde er aus Wien abgeworben. Dann konnte er lange nichts im neuen Gebäude spielen. Seit der Eröffnung aber hat er beste Laune. Täglich rufen ihn Leute an, die dringend Karten haben wollen.

ZEIT: Vorsicht, wir spielen gut Blockflöte! Ist es nicht seltsam, wenn für den Erfolg das Programm keine Rolle mehr spielt? Dann ist Ihr Job ja fast überflüssig.

Lieben-Seutter: Das Programm spielt eine große Rolle. Schließlich sollen die Leute auch bereichert aus dem Konzert kommen. Normalerweise muss man auf große Namen oder auf Beethovens 9. setzen, um ein Konzert mit klassischer Musik gut zu verkaufen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch ausgefallenere Programme vor vollem Haus präsentieren zu können.

ZEIT: Wenn der Andrang so groß ist: Wieso machen sie nicht einfach die Karten teurer? Auf dem Schwarzmarkt werden sie teils für mehrere Tausend Euro weiterverkauft.

Lieben-Seutter: Die Elbphilharmonie soll ein Haus für alle sein. Das ist nicht nur eine politische Vorgabe, es ist auch unsere Überzeugung. Die billigsten Plätze sind kaum teurer als zehn Euro. Die teuersten bei lokalen Orchestern 60 Euro, bei Spitzenstars auch mal an die 200 Euro. Man muss aber auch davon ausgehen, dass sich die Eröffnungsbegeisterung früher oder später wieder legt, und dann dürfen wir uns nicht wegen des Anfangs-Hypes aus dem Markt gepreist haben. Das Ziel des Unternehmens ist eben nicht Profitmaximierung, sondern Besucher- und Kunstmaximierung.