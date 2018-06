Es gibt diese Satellitenbilder, die unsere Erde bei Nacht zeigen. Auf ihnen ist Nordkorea meist als pechschwarze Fläche zu sehen, als Land ohne Lichter. Genauso habe ich es erlebt. Als ich im Mai 2001 eine Delegation der EU auf einer Reise nach Nord- und Südkorea begleitete, hoben wir in der Abenddämmerung vom Flughafen Pjöngjang ab, zogen eine Kurve über die schon im Dunkeln liegende Stadt – und landeten knapp eine Stunde später im gleißenden Lichtermeer von Seoul. Ein kurzer Flug aus bitterster Armut in die moderne Überflussgesellschaft – dazwischen, am 38. Breitengrad, die undurchlässigste Grenze unserer Zeit.

Das erste Mal habe ich Nordkorea im Hungerwinter 1997 besucht, mitten im "Marsch des Entbehrens", wie das Regime die durch Naturkatastrophen, den Stopp russischer Wirtschaftshilfe und eigenes Verschulden herbeigeführte Not nannte. Hunderttausende starben an Mangel und Entkräftung. Mein Resümee damals: "Im ganzen Land ist die Industrie zum Erliegen gekommen. Man kann Hunderte von Kilometern fahren, ohne einen einzigen rauchenden Schornstein zu entdecken. Dafür sieht man rostende Kräne, leere Fabrikhallen, bröckelnde Hafenanlagen, stillgelegte Bergwerke. Überall Schrott, Moder, Verfall."

Beim zweiten Besuch im Jahr 2001 hatte sich die Lage nur unwesentlich gebessert. "Die Menschen sind von früh bis spät auf den Beinen", schrieb ich in der ZEIT, "immer unterwegs mit einer Tasche, einem Beutel, einem Wägelchen. Sie organisieren. 100 Gramm Reis hier, ein paar Süßkartoffeln da, ein Bündel Reisig, ein Kinderjäckchen. (...) Allein die Bauernmärkte sichern noch eine Mindestversorgung; die staatlichen Läden stehen leer."

Heute lesen sich die Berichte aus Pjöngjang etwas hoffnungsvoller. Nordkorea, so scheint es, hat den wirtschaftlichen Tiefpunkt überwunden. Es wird viel gebaut, etwa drei Millionen von 25 Millionen Nordkoreanern besitzen ein eigenes Handy. Auf den einst leeren Straßen fahren jetzt so viele Autos, schrieb die New York Times dieser Tage, dass einige Bewohner der Hauptstadt ihren Lebensunterhalt damit verdienen können, sie zu waschen.

Leise schleicht sich der Kapitalismus in das stalinistische Bollwerk

Wie ist dieser Aufschwung zu erklären? Immerhin verhängten die Vereinten Nationen 2006 strenge Wirtschaftssanktionen gegen das Land, um den damaligen Diktator Kim Jong Il zu zwingen, seine Atom- und Raketenversuche einzustellen. Weil Kim und später sein Sohn Kim Jong Un das genaue Gegenteil taten und die nukleare Aufrüstung forcierten, beschlossen die USA, Japan und die EU immer weitere Strafmaßnahmen.

Inzwischen herrschen nicht nur ein totales Waffenembargo und ein Verbot für die Einfuhr sämtlicher Produkte, die Nordkorea für sein Nuklearprogramm nutzen könnte. Die meisten Rohstoffe darf das Land nicht mehr oder nur in begrenzten Mengen exportieren: Gold, Seltene Erden, Kohle, Eisen und Eisenerz, Kupfer, Nickel, Silber und Zink. Umgekehrt dürfen keine Luxusgüter an Nordkorea verkauft werden. Kaviar, Trüffel, teure Weine und Zigarren stehen genauso auf dem Index wie Luxusautos, Jachten und Rassepferde. Beim Verdacht, dass gegen die Sanktionen verstoßen wird, müssen nordkoreanische Schiffe gestoppt werden, notfalls auf hoher See. Europäische Banken dürfen keine Niederlassungen in Nordkorea eröffnen, nordkoreanische Banken nicht in der EU tätig sein. Ähnlich halten es die Amerikaner.

Und doch wächst Nordkoreas Wirtschaft, Schätzungen zufolge um jährlich drei Prozent.

Drei Erklärungen bieten sich dafür an. Erstens: Mit ihrem Fleiß und ihrer Leidensfähigkeit trotzen die Nordkoreaner selbst widrigsten Umständen. Zweitens: Die Sanktionen werden umgangen, auf Schleich- und Schmuggelwegen kommt vieles ins Land und wird manches exportiert, was verboten ist. Drittens: Die vorsichtigen Reformen, die Kim Jong Un angestoßen hat, beginnen zu wirken.

Alles stimmt ein bisschen. Als Kim nach dem Tod seines Vaters Kim Jong Il Ende 2011 die Macht übernahm, versprach er den Nordkoreanern, sie würden "den Gürtel nie wieder enger schnallen" müssen. Vorsichtig, Schritt für Schritt, gab er der privaten Initiative mehr Raum. Die Bauern mussten nicht mehr die gesamte Ernte an den Staat abliefern, sondern dürfen seither zwei Drittel ihrer Erträge behalten und auf freien Märkten verkaufen.