Wenn Micha Neubert seinen Patienten in die Augen schauen möchte, muss er nach oben blicken. Dort, am oberen Rand seines Bildschirms, sitzt die Kameralinse. Wenn er sich dagegen ein Bild von ihrem Körper machen möchte und frontal auf seinen Bildschirm blickt, sind viele Patienten verwirrt. Ihnen kommt es dann so vor, als würde er ihre Füße betrachten. Als Neubert vor wenigen Monaten mit seiner Videosprechstunde begann, hat ihn das anfangs irritiert. Mittlerweile hat sich der 44-jährige Hausarzt aus Osnabrück an den Effekt gewöhnt. Und auch die Patienten haben dazugelernt. "Schon nach kurzer Zeit weiß man intuitiv, dass jemand einen in Wirklichkeit dann anguckt, wenn er etwas nach unten schaut", erzählt Neubert.

Solche Erfahrungen werden derzeit in vielen Arztpraxen gemacht. Denn seit dem 1. April ist die Videosprechstunde in Deutschland per Gesetz nicht nur erlaubt, sondern eine reguläre Leistung der gesetzlichen Krankenkassen, die Patienten freiwillig in Anspruch nehmen können. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist damit endgültig um die digitale Dimension erweitert. Die Diskussion um deren Folgen ist aber erst so richtig entbrannt. Auf dem Deutschen Ärztetag diese Woche in Freiburg ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen eines der zentralen Themen. Denn für die Mediziner sind noch viele grundsätzliche Fragen offen. Beispielsweise, was bei der Datenübertragung alles fehlt – und wie wichtig das ist. Der per Video zugeschaltete Arzt kann seine Patienten schließlich weder anfassen noch ihren Geruch wahrnehmen, er kann sie nicht abtasten oder abhören. Wie wichtig sind solche Informationen? Und wie verändert sich das Verhältnis von Arzt und Patient, wenn sie nur noch per Video kommunizieren? Zwar stellt kaum noch jemand die Telemedizin an sich infrage – die Debatte dreht sich aber darum, welcher Stellenwert ihr zukommt und wie weit sie gehen darf.

Fragt man Micha Neubert nach seinen Erfahrungen, bekommt man einen erstaunlichen Satz zu hören: "Die Videosprechstunde bringt den Arzt und den Patienten näher zusammen." Wie das? Der Zugang zum Arzt habe sich dank der Technik verkürzt, erklärt Neubert. "Meine Patienten können mich nun auch aufsuchen, ohne einen langen Anfahrtsweg auf sich zu nehmen und viel Zeit im Wartezimmer verbringen zu müssen."

Diese Orts- und Zeitunabhängigkeit wird vor allem von Vielreisenden und Menschen mit engem Terminplan geschätzt. Das belegt die jährlich stattfindende Online-Befragung "EPatient Survey". In der aktuellen Umfrage 2017 zeigten sich fast all jene begeistert, die bereits erste Erfahrungen mit Videosprechstunden gemacht hatten, erläutert Studienleiter Alexander Schachinger.

Dennoch ist Deutschland im Vergleich zu Nachbarländern wie der Schweiz in Sachen Telemedizin immer noch ein Entwicklungsland. Bis etwa die Videosprechstunde per Gesetz zugelassen wurde, gab es viel Widerstand. Die Ärzte haben bis heute Bedenken, dass Gespräche aufgezeichnet und später vor Gericht gegen sie verwendet werden. Die Krankenkassen befürchten, dass die Kosten insgesamt steigen werden. "Wir mussten von Gesetzgeberseite schon eine Frist setzen und gehörig Druck machen, bis die Videosprechstunde endlich im April eingeführt wurde", sagt Oliver Schenk, Leiter der Abteilung Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik und Telematik im Bundesministerium für Gesundheit.

Daher überrascht es auch nicht, dass die Videosprechstunde bislang streng begrenzt ist auf wenige Anwendungsfelder wie zum Beispiel die Kontrolle von Wunden. Zudem ist eine Fernbehandlung nur zugelassen, wenn Arzt und Patient sich bereits persönlich kennen. Ebenfalls wenig überraschend: Noch gibt es Streit über die Höhe der Vergütung.

Trotz solcher Einschränkungen ist die Einführung der Videosprechstunde ein längst überfälliger Schritt. Schon lange breitet sich der telemedizinische Austausch zwischen den Medizinern untereinander aus; der Patient blieb lange außen vor. Nur dort, wo es nicht anders ging, wurden Ärzte aus der Ferne zugeschaltet, etwa in der Seenotrettung. Nun soll die digitale Brücke zwischen Arzt und Patient zum Alltag werden.

Viele Patienten haben nach dem Arztbesuch noch Fragen. Die lassen sich per Video klären

Wo ihre Vorteile liegen, kann vielleicht Christoph Ballod am besten erklären. Er leitet bei dem Online-Dienst MD Medicus die ärztliche Abteilung und ist einer der wenigen Mediziner in Deutschland, die bereits umfassende Erfahrung mit dieser Kommunikationsform haben. MD Medicus arbeitet seit mehreren Jahren im Rahmen von Pilotprojekten vor allem mit der DAK zusammen und führt derzeit rund 120 Videosprechstunden täglich durch.