Dafür, dass die Ermittlungsgruppe Diesel gerade einen Weltkonzern erschüttert, kommt sie unscheinbar daher. Staatsanwältin Sibylle Gottschalch arbeitet mit drei Kollegen in der Neckarstraße 145, in einem nüchternen Stuttgarter Verwaltungsbau. Auf den Festplatten der Ermittler aber liegt womöglich Brisantes: Vergangene Woche durchsuchten Polizisten und Staatsanwälte elf Objekte an Daimler-Standorten und bei externen Dienstleistern in vier Bundesländern. Zeitweilig waren fast 250 Beamte am Einsatz beteiligt. Sie fahndeten nach Belegen dafür, dass Daimler bei den Abgaswerten seiner Diesel-Autos betrogen hat und die Käufer mit irreführender Werbung täuschte.

Gut anderthalb Jahre nachdem die VW-Affäre bekannt wurde, hat der Abgasskandal Daimler erreicht. Und das auf dem Höhepunkt des Erfolgs: Hinter dem Konzern liegt das wirtschaftlich beste Jahr seiner Geschichte. Dieter Zetsche, 64, könnte einmal als einer der erfolgreichsten Daimler-Chefs in die Konzerngeschichte eingehen. Oder aber er geht in die Geschichte ein als der Mann, unter dessen Führung der stolzeste Autobauer der Welt zum Betrüger wurde. An der Börse überwiegt derzeit die Skepsis. Trotz der berauschenden Zahlen sank der Kurs zuletzt um rund zehn Prozent.

Im Herbst 2015 schon kamen die ersten Fragen nach Daimlers Dieseln auf. Zetsche wies jeden Verdacht zurück: "Bei uns wird nicht betrogen, bei uns wurden keine Abgaswerte manipuliert." Mit allen Behörden kooperiere man "vollumfänglich".

Jetzt stellt sich heraus: Es ist fraglich, ob das so stimmt – und ob der Konzern tatsächlich bemüht war aufzuklären. Vergangene Woche kam es sogar zur Konfrontation mit der Staatsanwaltschaft.

Ein Daimler-Mitarbeiter soll versucht haben, mögliche Beweise zurückzuhalten

Wie die ZEIT erfuhr, mussten die Ermittler am Freitag bei einem Daimler-Standort noch einmal in zweistelliger Zahl anrücken. Beim ersten Versuch hatten sie nicht die benötigten Informationen erhalten. Darüber hinaus soll ein Daimler-Angestellter versucht haben, den Beamten mögliche Beweismittel vorzuenthalten. Auf Anfrage bestätigt die Staatsanwaltschaft: Gegen einen Mitarbeiter der Daimler AG wird wegen versuchter Strafvereitelung ermittelt. Aus dem Konzern heißt es, man halte den Vorwurf gegen den Mitarbeiter für unbegründet. Ansonsten wolle man zu einem laufenden Verfahren nicht Stellung nehmen.

Es ist nicht der einzige Vorgang, der Fragen aufwirft. So diskutierte der Vorstand mögliche Gefahren für Daimler offenbar schon im September 2015, nach der "Abgasaffäre von VW", wie es hieß. So beschreibt es ein vertrauliches Protokoll, das der ZEIT vorliegt: "Hier wurde von Vorstand Hr. Zetsche eine lückenlose Aufklärung bezüglich der bei Daimler gefertigten Fahrzeuge verlangt, da hier die gleiche Software verwendet wird." Daimler nimmt zu den konkreten Aussagen Zetsches nicht Stellung.

Die gleiche Software bei Daimler wie bei VW? Es ist unklar, wie diese Aussage zu deuten ist. Hat Daimler also auch die gleichen Funktionen genutzt? Der Konzern lässt wissen: Der Zulieferer stelle eine Basissoftware zur Steuerung des Motors zur Verfügung, die dann vom jeweiligen Hersteller an die eigenen Modelle angepasst werde. Daimlers und Volkswagens Lieferant ist Bosch – auch gegen den Zulieferer ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft. Bosch äußerte sich bislang ähnlich wie Daimler: Man kooperiere vollumfänglich mit den Behörden, wolle aber ein laufendes Verfahren nicht kommentieren.