Der Senat will sich bei allen Hamburgern bedanken. Wofür? "Für ihr Verständnis für die Beeinträchtigungen und Einschränkungen durch den G20-Gipfel" (SPD-Fraktionschef Andreas Dressel). Womit? Mit einem kostenfreien Eintritt in die großen Hamburger Museen am 9. Juli.

Gut ist, dass die Regierung von Einschränkungen spricht, also nicht der kursierenden Panikmache anheimfällt. Gut ist auch die Idee einer Geste in Richtung der Bürger. Wertschätzung hält nicht nur private Beziehungen am Laufen, sondern auch das Verhältnis von Politik und Wählern. Aber die Form des Danks ist daneben.

Erstens sind Museumsbesuche als Bürgerbelohnung im Sommer ungeeignet. Für den 9. Juli werden "23 Grad und viel Sonne" (WetterApp) erwartet. Unwahrscheinlich, dass man sich an so einem Tag Seemannsknoten im Altonaer Museum anschaut.

Die Aktion ist außerdem eine Mogelpackung. Gratis-Eintritt gewähren andere Metropolen schon lange. In London zeigen Tate Britain und Tate Modern ihre ständigen Sammlungen kostenlos. Im Louvre zahlt man an jedem ersten Sonntag des Monats keinen Eintritt. Die Münchner Pinakothek kostet sonntags nur einen Euro (so gut wie geschenkt!). Wenn man die Hamburger Museen mit einbeziehen wollte in die Gratifikation, wie wäre es mit längeren Öffnungszeiten an ein oder zwei Tagen? Dann könnte man nach Dienstschluss wenigstens noch schnell auf einen Absacker ins Café der Kunsthalle gehen.

Staatlich verordnete Belohnungen haben etwas von verbrämtem Geiz und moralischer Erpressung. Im norwegischen Lillestrom gab es zwölf Euro für alle, die ihr Auto stehen ließen und per Rad in die Innenstadt kamen. Im toskanischen Massarosa wurden für die Verrichtung sozialer Arbeiten (Schulzimmer streichen, Waldwege pflegen) die Steuern reduziert.

Und in Reuth im Vogtland spendierte der Bürgermeister den Leuten eine Bratwurst, wenn sie hundert Kippen aufgesammelt hatten. Ob diese Aktionen das demokratische Bewusstsein des Bürgers nachhaltig vertieften, ist fraglich.

Dass die Senatsaktion allen Hamburgern zugute käme, darin liegt letztlich sogar eine Kränkung. Warum sollen jene belohnt werden, die nach Sylt abgehauen sind? Gebührt den Bewohnern des Messe-nahen Karoviertels nicht besonderer Dank für ihr "Verständnis"? Und wie sieht es mit all jenen aus, die während des Treffens besonders hart arbeiten werden, den U-Bahn-Schaffnern, dem Hotelpersonal, den Gastronomen, den Mitarbeitern der Bahn?

Nicht zuletzt: der Polizei. Schon jetzt bewacht sie in Extraschichten die sogenannten Reizobjekte, das Rathaus, die Elbphilharmonie. Beim Gipfel werden 20.000 Polizisten unter erhöhter Stressbelastung im Einsatz sein.

Diese Männer und Frauen legen dann am 9. Juli ihre Schusswesten ab und sagen, "Komm Schatz, heute spannen wir aus. Wir gehen in die Deichtorhallen und gucken abstrakte Kunst!"? Im Ernst?