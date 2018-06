Der Hamburger Sport-Verein (HSV), bislang vor allem groß darin, seine Fußballer in Niederlagen zu schicken, hat jetzt eine Möglichkeit entdeckt, auch seine Fans zu quälen. Dauerkartenbesitzer, die sich nicht mindestens zwölf der siebzehn Heimspiele antun, sollen das Recht auf Verlängerung der Karte verlieren. Noch vor Jahresfrist war das nur eine Drohung, wie sie ähnlich bei anderen Vereinen existiert, die den Anblick leerer Plätze vermeiden wollen oder die Verärgerung von Leuten, die dort vielleicht gerne säßen. Jetzt aber hat der HSV Ernst gemacht und die ersten Kündigungen wegen Nichterscheinens ausgesprochen.

Das Beispiel könnte Schule machen. Wir sehen schon den Entzug von Konzertabonnements vor uns, die nicht wahrgenommen wurden, weil die Aussicht auf eine x-te Mahler-Sinfonie vielleicht Überdruss erzeugte. Kein Musikagent, der seine Arbeit ernst nimmt, wird solch Frivolität gerne dulden. Es werden auch die Theater sich bald vom persönlichen Erscheinen ihrer Abonnenten überzeugen, um die Böcke von den Schafen zu trennen. Ganz zu schweigen von den Automobilherstellern, die es gewiss nicht als Werbung betrachten, wenn ihre kostbaren Karren in der Garage versauern und dem Anblick der Öffentlichkeit entzogen bleiben. In Zukunft wird eine gewisse Kilometerleistung Pflicht; andernfalls geht das Auto an den Hersteller zurück beziehungsweise in die Hände eines dankbareren Fahrers über.

Es wäre auch ein volkswirtschaftlich interessantes Experiment, vom bloßen Erwerb auf Nutzungspflicht umzustellen. Wem würde das nicht bei Wohnraum in notorisch umkämpften Immobilienmärkten einleuchten? Der reiche Amerikaner, der in Paris oder London der einheimischen Bevölkerung die Bleibe vor der Nase wegkauft, müsste dort tatsächlich einziehen und auf die Sonne Floridas verzichten. Das Muster, einmal eingeübt, könnte sich leicht ausdehnen und beispielsweise die Sammler zwingen, sich dem angehäuften Plunder glaubhaft persönlich auszusetzen, also die Bilder eine vorgeschriebene Zeit täglich zu betrachten. Vielleicht müssten sie einmal im Monat gegenüber der Nutzungskontrollbehörde den Nachweis in Form eines Kunstbesinnungsaufsatzes erbringen.

Die Frage ist nur, wie sich die Nutzungspflicht marktwirtschaftlich angemessen einführen ließe. Wahrscheinlich am besten über den Preis. Das nicht bewohnte Haus, das nicht gefahrene Auto wäre doppelt so teuer zu bezahlen. Desgleichen selbstverständlich die Saisonkarte des HSV, wenn sie das Recht einschlösse, den Spielen fernzubleiben. So entstünde wahrer Luxus! Und dem Fußballverein erschlösse sich eine neue Einnahmequelle.