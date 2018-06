Die Bundeswehr nutzt den Militärstützpunkt im türkischen Incirlik, um zusammen mit anderen Nationen IS-Terroristen zu bekämpfen. 268 deutsche Soldaten sind dort im Einsatz, um sechs Tornado-Aufklärer und ein Tankflugzeug zu unterhalten. Die türkische Regierung meint, sie tue Deutschland damit einen Gefallen, und versucht, Berlin damit unter Druck zu setzen. Viele Bundestagsabgeordnete fordern daher den Abzug aus der Türkei – zu Recht?

Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, deutsche Volksvertreter sehen daher gern nach dem Rechten. Doch die Regierung von Recep Tayyip Erdoğan verweigert Abgeordneten den Besuch in Incirlik. Die Anwesenheit von Zivilisten auf einem Stützpunkt ist für Ankara schwer zu begreifen, aber das allein wäre nicht so schlimm: Erdoğan sperrt die Abgeordneten immer dann aus, wenn er ein Problem mit einer Entscheidung aus Berlin hat. Nicht die Deutschen, sondern der türkische Präsident stellt den Stützpunkt infrage. Die Bundeswehr-Mission in der Türkei verliert ihren Sinn.

Die Türkei verhängte das jüngste Besuchsverbot, als sich die deutsche Regierung entschied, türkischen Soldaten politisches Asyl zu gewähren. Da leben die beiden Nato-Verbündeten in verschiedenen Welten: Die türkische Regierung verfolgt Regimegegner, säubert Armee und Verwaltung, enteignet die Familien von politischen Konkurrenten. Für Erdoğan sind sie "Terroristen" – in der Türkei mittlerweile ein Synonym für Andersdenkende. Deutschland hingegen nimmt politisch Verfolgte auf. Hierzulande leben viele türkischstämmige Deutsche, die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei seismografisch aufzeichnen. Dieser Grundsatzkonflikt wird in den kommenden Jahren noch erheblich zunehmen. Die Bundeswehr sollte diesen politischen Spielchen nicht länger ausgesetzt werden.

Sind die Türkei und Deutschland überhaupt noch Verbündete?

Es gibt ein Argument, das einmal viel Gewicht hatte: Die Türkei ist ein wichtiger strategischer Nato-Partner. Ihre geografische Lage, ihre Rolle als einziges überwiegend muslimisches Land in der Nato. Alles richtig. Doch diese Lage und diese Rolle werden gerade zum Problem. Tayyip Erdoğan hat sein Land tief in den syrischen Krieg hineingezogen. Türkische Truppen stehen in Syrien und im Irak. Sie bekämpfen dort allerdings weniger die IS-Terroristen, gegen die Amerikaner, Franzosen, die Bundeswehr und viele andere zu Felde ziehen. Die Türkei kämpft gegen kurdische Milizen. Es ist ein Sonderkonflikt, der den Kampf gegen die IS-Terroristen behindert. An dieser Front ist Deutschland mit der Türkei schon nicht mehr verbündet.

Durch ihre Einmischung in Syrien seit 2011 und die Generalsäuberung seit dem Putschversuch von 2016 hat sich die Türkei militärisch geschwächt. Als schlagkräftiger Verbündeter fällt sie auf längere Zeit aus. Türkische Offiziere mit guten Verbindungen in die USA und nach Europa sind nach dem Putschversuch entlassen oder verhaftet worden. Die neuen Offiziere verfügen über deutliche bessere Kenntnisse des Korans als von Fremdsprachen. Diese türkische Armee braucht sehr viel Zeit, um sich von den politischen Schocks der jüngsten Zeit zu erholen.

Ein verlässlicher Bündnispartner ist die Türkei nach den "Säuberungen" im Militär ohnehin nicht mehr

Niemand sollte sie in dieser Lage aus der Nato drängen. Wenn überhaupt, müsste die Türkei selbst diese Entscheidung treffen. Aber ein verlässlicher Verbündeter ist sie nicht.

Längst schauen sich die Deutschen nach anderen möglichen Stützpunkten für die Bundeswehr um. Jordanien ist kein Nato-Verbündeter, aber wahrscheinlich ein guter Gastgeber. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat vorsorglich den Stützpunkt al-Asrak, hundert Kilometer östlich von Amman, inspizieren lassen. Auch Zypern und Kuwait sind im Gespräch. Der Umzug würde einige Wochen, vielleicht Monate dauern. An einem neuen Standort könnte die Bundeswehr dann aber auch in den Aufbau von Wohnungen statt Zelten und in militärische Infrastruktur investieren, was in der Türkei nicht möglich war.

Der Abzug der Bundeswehr wird den traurigen Zustand der deutsch-türkischen Beziehungen noch einmal beleuchten. Aber er wird auch eine Quelle dauernden Streits zwischen beiden Ländern beseitigen. Besser, die Deutschen gehen jetzt als später.