In der Mitte dieses Buches angekommen, nimmt man auf einmal zur Kenntnis, dass man gerade auffallend viele Gedichte gelesen hat, in denen Wörter mit einer Stammsilbe auf i den Ton bestimmen. Man blättert noch einmal zurück, und ja, es ist so, und es ist, "als ginge ein Blitz durch die Stirn". Es ist vermutlich ein Befund ohne Bedeutung, aber es ist ein Verweis auf die sprachliche Materialität dieser Lyrik. Auf eine sehr subtile Weise nutzt sie auch immer mal wieder die assoziativ verbindende Qualität des Reims, ob er sich mitten im laufenden Text meldet oder halb verborgen, wenn die "landschaften" die "strandschatten" herbeirufen oder ein langes Stück so beginnt: "nie müde werden", und dann schließt mit "drei fragen stellen. die erste lautet: wie".

Dies ist der vierte Gedichtband von Nico Bleutge, schmal wie seine Vorgänger, durchgehend in Kleinschrift gehalten, und auch dieses Mal sind die Gedichte in Zyklen gebündelt. Wie zuvor findet sich auch hier vor dem Inhaltsverzeichnis eine Liste mit Verweisen auf Kollegen vergangener Jahrhunderte, die etwas in diesen Gedichten angestiftet haben, ihren Ton mitbestimmen oder mit kursiv gesetzten Zitaten auftreten. Lyrik entsteht ja oft durch die Lektüre anderer Lyrik, auch wenn sie sich dann auf ganz andere Wege begibt, und Bleutge, der ja immer wieder als aufmerksamer und gerechter Kritiker arbeitet, kennt sich aus. Er verkompliziert damit nichts, er legt nur Karten auf den Tisch.

Anlass zu diesen Gedichten sind oft Reisen, sei es aus eigener Neugier, als geladener Stipendiat oder als Schüler auf Klassenfahrt. Nico Bleutge ist gebürtiger Münchner und hat doch oder deswegen eine starke Neigung zum Meer. Und wo er hinkommt, da schaut er sich, ernst, wie er ist, gewissenhaft um. Sein beim Schauen in die Natur geschulter Blick nimmt die Elemente wahr, aber auch zunehmend die Verletzungen der Geschichte vor Ort. Egal oder eben nicht egal, ob er in Istanbul unterwegs ist oder anderswo in der Türkei, in Polen, in Sachsen, in Russland, in Afrika oder in der Schweiz, diese Gedichte sind immer "inmitten von Zeit", wie es einmal heißt. Und die Wahrnehmung der Geschichte, der man sich nicht entziehen kann, ist ja immer beunruhigend, bedrängend oder bestürzend, was dann auch heißen kann: "herbstbläue / blankes schauen. Ihr liegt nun hinter mir".

Aufrecht und aufrichtig entwirft Bleutge eine Welt, die eher nach Eisen, Salz und kühlem Wasser schmeckt (also auch nach Rost) als nach reifer Birne oder gar schäumendem Bier. Und doch wird es gegen Ende des Bandes auf einmal vielleicht nicht heiterer, aber lustiger, wenn sich der Autor in der Verkleidung als kleine italienische Comicfigur Grisu wie ein Hausdrache aufführt und am Herd ein Paar zusammengerührt wird. Es klingt, als wolle der Autor sich selbst anfeuern: "ein rechtes drachenherz / muss höher schlagen." Und kurz bevor es bald darauf, heimlich reimend, heißt: "ich möchte / feuerreiter sein", ruft er sich zu: "ich dummkopf falle // wieder auf die schönen worte rein" – Dummkopf hin, Dummkopf her, bei Gedichten sind wir alle auch Dummkopf, was Besseres kann uns da gar nicht passieren.

Nico Bleutges Gedichten sollte man so entgegenkommen wie sie uns: geduldig, neugierig auf Reales, nicht selbstverliebt. Dann öffnet sich der Blick auf eine Welt, die zunächst einmal Erde ist, auf der das Gehen nicht immer leichtfällt. Auch wenn man immer wieder googeln muss, um sicher zu sein, warum ein bestimmter Ortsname in einem Gedicht aufscheint, und auch wenn sich nicht jeder Vers auf den ersten Blick erschließt, es lohnt sich sehr, sich darauf einzulassen. Ehe sie eine Botschaft artikulieren, sind diese Gedichte nach schönster Tradition immer wieder Musik. Sie holen uns beim (am besten lauten) Lesen zu sich. Gedichte verstehen heißt auch hier erst einmal, sie in sich zum Klingen zu bringen. Verstehen beginnt mit Klang und führt dann zur Einsicht. Nico Bleutge versteht das auf einnehmende und überzeugende Weise wie wenige.