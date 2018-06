Der Junge aus dem Waisenhaus galt als sensibel, doch er zeigte Mut und Kraft beim Klettern in der Umgebung seiner Heimatstadt. Er heiratete jung und verdiente den Familienunterhalt als Bergführer und Angestellter eines Sportgeschäfts. Immer wieder brach er zu schwierigen Begehungen auf und eröffnete neue Routen. Aus Lust am Grenzgang versuchte er anstrengende, lange Touren in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. Seinem Ruf als wagemutiger und erfahrener Alpinist verdankte er die Teilnahme an einer "Gedächtnisexpedition". Ihr Ziel war ein unbezwungener "Schicksalsberg", der schon viele Opfer gefordert hatte. Entgegen den Anordnungen des Expeditionsleiters brach er vom höchsten Lager aus allein zum Gipfel auf. Im Rucksack führte er nur das unbedingt Notwendige mit sich: etwas wärmendes Zeug, zwei Medikamente gegen Kreislaufprobleme und Ermüdung, Ovomaltine und Kraftriegel, jedoch keinen Sauerstoff und keine Biwakausrüstung. Nach 16 Stunden stand er auf dem Gipfel. Dank seiner Zähigkeit und günstiger Wetterbedingungen überlebte er die Nacht in der Todeszone unterhalb des Gipfels auf einem schmalen Felsband stehend. Beim Abstieg kämpfte er gegen Apathie und Sinnestäuschungen und traf nach 41 Stunden im Lager ein. Ein gerichtliches Nachspiel um Verwertungsrechte überschattete seine Großtat. Bei einer zweiten Expedition vier Jahre später verlor er im Schneetreiben die Orientierung und geriet zu nah an den Rand einer Wechte. Sie gab unter ihm nach und riss ihn in die Tiefe. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 22:

Wong Kar-Wai, geboren 1958 in Shanghai und ab 1963 aufgewachsen in Hongkong, wurde als Filmregisseur berühmt für seine ästhetische, erlesene Bildersprache. Er drehte unter anderem "Days of Being Wild" (1991), "Chungking Express" (1994), "In the Mood for Love" (2000) und "The Grandmaster" (2013)