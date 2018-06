An diesem Wochenende schaut die Scrabble-Gemeinde gebannt nach Düsseldorf. Im dortigen Hilton Hotel wird über Pfingsten die 8. Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Am Start ist alles, was in der Szene Rang und Namen hat – so auch Maria Feige, Uschi Müller, Ulla Trappe und Ben Berger, die bisherigen Sieger dieser Veranstaltung. Zweifelsfrei gehören die vier Akteure zum engsten Favoritenkreis. Für den Titel kommt aber sicherlich noch gut ein Dutzend weiterer Spieler infrage. Letztlich wird auch das Stehvermögen entscheiden, wer nach den 20 Vor- und Hauptrundenpartien ins Finale einzieht. Dieses geht über zwei Partien und beginnt am Montag, dem 5. Juni, um 11 Uhr. Zuschauer vor Ort können die Begegnungen über Leinwand mitverfolgen, der Eintritt ist frei. Das Endspiel wird übrigens auch live im Internet übertragen (Zug um Zug unter der Adresse scrabble-info.de).



Zur hier abgebildeten Konstellation: Die drei Toplösungen sind jeweils mit Werten knapp unter 30 Punkten dotiert.

Lösung aus Nr. 22:

Der NORDPOL auf 14H–14N brachte insgesamt 74 Punkte. Es handelt sich bei diesem Wort nicht um einen geografischen Namen, sondern um einen (pluralfähigen) geophysikalischen Begriff