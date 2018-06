Wäre Biel ein Unternehmen, wäre es ein KMU, das seine besten Zeiten hinter sich hat. Die Marketingabteilung befindet sich am Zentralplatz, im "Kontrollgebäude", einem denkmalgeschützten Haus, erbaut am Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier strahlen die Parkettböden noch im Glanz der Vergangenheit.

Thomas Gfeller, 46, hat aus seinem Büro beste Sicht auf seinen Betrieb: die Bahnhofstraße, die Nidaugasse, den Unteren Quai. Der Wirtschaftsdelegierte und Stadtentwickler arbeitet Teilzeit, im Moment 50, ab Sommer noch 40 Prozent. "Typisch für Biel", sagt er. Und meint damit: pragmatisch und sparsam.

Wenn Gfeller nicht für die Bieler Stadtverwaltung arbeitet, sitzt er in Verwaltungsräten. "Ich komme aus der Privatwirtschaft", sagt er. Dort hat der Philosoph die betriebswirtschaftlichen Grundsätze gelernt, die er nun auf Biel anwendet. Gfeller redet gerne von "Rahmenbedingungen", der "DNA" der Stadt und von "nachhaltigen Geschäftsmodellen".

Biel, 55.000 Einwohner, 33 Prozent Ausländer, 5,8 Prozent Arbeitslose, ist bekannt als abgestiegene Uhren- und aufsteigende Sozialhilfemetropole. Die zweitgrößte Stadt im Kanton Bern hat viele alte Häuser und unverbaute Flächen. Biel ist unfertig.

Ein Paradies für einen Stadtentwickler.

Thomas Gfeller faltet auf dem Sitzungstisch eine Karte auf, überall leuchten pinke Rechtecke. Pink steht für neue Fassaden, neue Projekte, neue Wertschöpfung. Für städtisches Wohnen am Bieler "Central Park", für den Swiss Innovation Park hinter dem Bahnhof, für den Neubau des Industriekonzerns Georg Fischer im Bözingerfeld. Gfeller sagt: "Biel verändert sich wie seit Jahrzehnten nicht mehr."

Aber Biel hat nicht nur große Pläne, Biel hat auch große Probleme. Hier fragt sich niemand, wie in Basel, ob die Velofahrer an manchen Ampeln auch bei Rot rechts abbiegen dürfen. Hier diskutiert niemand episch, wie in Zürich, wer an seiner Ausgehmeile wie viel Lärm und Littering verursachen darf. Und hier kommt auch niemand, wie im Berner Länggasse-Quartier, auf die Idee, für eine teure Gelato-Kugel lustvoll Schlange zu stehen.

Die Bieler biegen mit dem Velo dort ab, wo gerade kein Auto fährt. Am ersten Freitag des Monats versuchen sie, ihre verschlafene Altstadt zu beleben, damit das Gewerbe, die Bars und Restaurants überleben. Glacé kaufen die Bieler in der Migros und im Coop. Noch ist hier nicht jede Handlung ein Statement.

Am offensichtlichsten leiden die Bieler unter dem Verkehr. Täglich zwängen sich Tausende Lastwagen, Autos, Motorräder durch die Stadt. Sie stauen sich am Vormittag, über Mittag, gegen Feierabend von der Seevorstadt ostwärts. Biel fehlen die Wohlstandsprobleme, weil hier fehlt, was andere Städte längst haben: Umfahrungen für den Transitverkehr. Berns Neufeldtunnel, Zürichs Westring, Basels Nordtangente – sie waren der Anfang aller Aufwertung.

© ZEIT-Grafik

Als sich Thomas Gfeller in seinen Fiat setzt, für eine Tour durch die Stadt, ist der morgendliche Verkehrsrausch gerade abgeklungen. Es ist kurz nach halb neun, ein Mittwochvormittag. Gfeller hält ein erstes Mal hinter dem Bahnhof, am Robert-Walser-Platz, gebaut für die Landesausstellung, die Expo 02. Damals wurde Biel hübsch gemacht für die Besucher aus der ganzen Schweiz.

Heute steht hier, in den ehemaligen Hallen von General Motors, ein Einkaufszentrum. Daneben die kaufmännische Berufsschule. Eine leere Fläche Nichts zieht sich in Richtung See, am Rand steht verloren ein Haus, das bald abgerissen wird. Prärie an bester Lage. Der Stadtentwickler schwärmt vom Innovationspark, der hier gebaut wird und 2019 eröffnet werden soll, und dem Campus Biel der Berner Fachhochschule, geplant für 2021.