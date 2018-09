Bevor Robert Steinhäuser den ersten von 71 Schüssen abfeuerte, fragte er den Hausmeister nach dem Weg. Wo die Schulleiterin sei, wollte er wissen. Die ist im Haus, antwortete Uwe Pfotenhauer – aber bitte sei leise, es laufen gerade Abi-Prüfungen. Pfotenhauer erkannte Steinhäuser, doch sein Name fiel ihm nicht ein. Dann gingen die beiden auseinander.

Drei Etagen weiter oben saß ich, Schüler der sechsten Klasse, im Matheunterricht. Wir dividierten Brüche, während sich Steinhäuser auf der Herrentoilette eine schwarze Maske überstreifte und seine Pistole entsicherte. Unsere Lehrerin diktierte die Hausaufgaben, aber wir dachten schon ans Wochenende. Dann knallte es.

Ich schaute zu meinen Freunden, wir grinsten, was sollte schon sein? Eine Viertelstunde später waren 16 Menschen tot. Zwei Schüler, die Sekretärin, ein Polizist, eine Referendarin, elf Lehrer. Die Schulleiterin überlebte, der Amokläufer hatte sie nicht gefunden.

Am Nachmittag identifizierte Uwe Pfotenhauer die Leichen. Die Ermittler fragten den Hausmeister, ob er helfen könne, er kannte ja alle Lehrer seit Jahren. Im Raum 1.11 sah er den Schüler wieder, der ihn am Vormittag nach dem Weg gefragt hatte. Die Maske hatte er vom Kopf genommen, bevor er die Pistole auf sich selbst richtete. Niemand blieb an diesem Tag so lange im Gutenberg-Gymnasium wie Pfotenhauer, niemand sah so oft die Toten. Aber weinen konnte Pfotenhauer erst am Abend, zu Hause bei seiner Frau. Er dachte, dass er zunächst einmal funktionieren musste, für seine Schule.

Drei Tage danach trafen sich die Schüler, Eltern und Lehrer im Erfurter Rathaus, um sich in den Arm zu nehmen und gemeinsam zu trauern. Nur Uwe Pfotenhauer stand allein im Foyer der Schule. Ihm hatte niemand Bescheid gesagt.

Pfotenhauer spricht in einfachen Sätzen, ohne banal zu sein

15 Jahre später möchte ich Pfotenhauer treffen. Meine Mitschüler und ich waren im April 2002 erst elf, zwölf Jahre alt. Wir verstanden wenig von dem, was geschehen war. Aber was unser Hausmeister für die Schule bedeutete, glaubten wir zu wissen. Herrn Pfotenhauer fragten wir, wenn wir am Nachmittag unsere Jacken in der Schule vergessen hatten. Zu Herrn Pfotenhauer gingen wir, wenn verstopfte Kloschüsseln wieder einmal die Toiletten überfluteten. Wann immer etwas nicht funktionierte, Herr Pfotenhauer half. 2008 verließ ich mit dem Abitur die Schule. Pfotenhauer blieb; seit 25 Jahren passt er auf das Gutenberg-Gymnasium auf. Ich möchte erfahren, wie es ihm heute geht.

Information Der Amoklauf in Erfurt Am Morgen des 26. April 2002 ermordete der 19-jährige Robert Steinhäuser binnen einer Viertelstunde im Erfurter Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen: zwölf Lehrer, zwei Schüler, die Sekretärin und einen Polizisten. Danach erschoss er sich selbst. Wenige Monate zuvor war Steinhäuser der Schule verwiesen worden. Erfurt war der erste Amoklauf dieser Größenordnung an einer deutschen Schule. Der Attentäter hatte einen Waffenschein. Im Nachgang der Tat wurde das Thüringer Schulgesetz geändert; seither können auch Gymnasiasten einen Realschulabschluss machen, um die Schule nicht ohne Zertifikat zu verlassen. Zudem wurden bundesweit das Jugendschutzgesetz und das Waffengesetz verschärft. Drei Jahre lang wurden die Gutenberg-Schüler an einer Ausweichschule unterrichtet. Dann kehrten sie zurück in ihr angestammtes Gebäude.

Es ist 6.35 Uhr, nur der Bäcker gegenüber hat schon auf, im Radio läuft Bon Jovi. Uwe Pfotenhauer, 55, ein kleiner Mann mit sanfter Raucher-Lache, kocht Kaffee in seinem Büro im Erdgeschoss. An der Wand hängt der Ehrenpreis des Gutenberg-Gymnasiums im Zeugnisdesign, eingerahmt und hinter Glas. Es war ein Geschenk meines Jahrgangs für unseren Hausmeister. Aus den Ecken blicken Kuscheltiere in das kleine Büro. Als Pfotenhauers Handy zum zweiten Mal in drei Minuten klingelt, richtet er sich am Schreibtisch auf: "Planen kann man gar nichts", sagt er zu mir. "So mag ich das am liebsten." Pfotenhauer ist kein Mann von Pathos. Er spricht in einfachen Sätzen, ohne banal zu sein.