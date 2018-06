1. Wo sitzt hier die Macht?

Bodo Ramelow, 61, Thüringens linker Ministerpräsident, über seinen Amtssitz, im Wortsinn

"Ich sitze auf einem schlichten schwarzen Drehsessel mit Lederbezug, die Beine glänzen silberchrom. Den Sessel und alle Möbel schaffte mein Vorvorvorgänger Bernhard Vogel an, deshalb sieht es in meinem Büro aus wie in den Neunzigern. Einmal hat er sich sogar bei mir erkundigt, ob die Sachen noch da sind. Ich versicherte ihm, alles pfleglich zu behandeln. Als ich Ministerpräsident wurde, sagte man mir: Ich dürfe neues Mobiliar anschaffen. Aber ich bin ein sparsamer Mensch, und was nicht abgewohnt ist, soll bleiben. Für den Sessel eines Ministerpräsidenten interessiert sich kein Mensch. Er taugt nicht als Statussymbol, und ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Amtsstühle Ehrfurcht auslösen sollten. Die wichtigen Gespräche finden ohnehin nicht am Schreibtisch statt, sondern in der Sitzecke. Mir ist wichtig, dass ich den Sessel hoch- und runterstellen, mich darauf gut bewegen und die Sachen auf dem Schreibtisch anständig verteilen kann. Ich will den Sessel beherrschen, nicht andersherum.

Der Blick meiner Gäste fällt meist ohnehin nicht auf den Stuhl, sondern auf den Korb meines Hundes Attila. Selbst ein First Dog muss sich mal legen. Danach entdecken Besucher in der Regel den Stuck an der Decke oder die Wandmalerei. Die Staatskanzlei ist in der historischen Kurmainzischen Statthalterei untergebracht. Der pure Barock, anders als mein Sessel."

2. Wo mampfen die Mächtigen?

Anja Siegesmund, 40, grüne Umweltministerin, über das Café Süden am Landtag

"Was der Schriftsteller Iso Camartin geschrieben hat, ist so wahr: ›Jeder braucht seinen Süden‹. So geht es mir, wenn ich in mein Lieblingscafé trete, das Café Süden. Hier geraten schwierige Gespräche ein bisschen leichter. Das Café Süden ist oft eher eine grüne Kaffeetafel, aber selbst CDU-Politiker sehe ich hier immer wieder. Mit Katrin Göring-Eckardt habe ich hier oft zusammengesessen oder Kollegen anderer Parteien hineingelotst. Und ich treffe mich einmal im Monat mit der Landwirtschaftsministerin hier, weil viele Themen uns beide angehen. Am liebsten sitze ich draußen oder an dem weißen runden Tisch gleich neben dem Eingang und bestelle hausgemachte Limonade und rote Linsensuppe. Dani und Henner, die das Café betreiben, wollen es in andere Hände geben. Ein Teil der Seele verschwindet. Dafür kommt etwas Neues."

Das neue Glück im Osten Infobox Die Serie, die Städte Das neue Glück im Osten Mit dem Leben in den Städten des Ostens beschäftigt sich die ZEIT im Osten seit längerer Zeit – zuletzt erschien in der vergangenen Woche ein Gespräch mit der Schauspielerin Sandra Hüller über ihre Heimatstadt Leipzig. Nun ergründen wir von dieser Ausgabe an den Glücksfaktor der Landeshauptstädte – und fragen in einer fünfteiligen Serie: Wie lebt es sich dort? Was sind die Probleme dieser Städte, was macht sie reizvoll? Die nächsten Folgen: 14. Juni – Magdeburg 22. Juni – Dresden 29. Juni – Schwerin 6. Juli – Potsdam

3. Wohin fährt der Premier?

Jens Krämer, 48, Chauffeur von Bodo Ramelow und gebürtiger Erfurter, weiß es

DIE ZEIT: Herr Krämer, wohin fahren Sie den Ministerpräsidenten, wenn er was Schönes sehen will?

Jens Krämer: Ehrlich gesagt haben wir kaum Zeit für so etwas. Aber was immer gut ist: die Arnstädter Straße hochfahren. Da haben Sie einen wunderschönen Blick. Die Stadt liegt in einem Kessel, Ihnen also zu Füßen. Erfurt ist eine Runterguck-Stadt. Auch auf dem Petersberg ist es herrlich.

ZEIT: Macht Autofahren in Erfurt Spaß?

Krämer: Mir schon. Über den Stadtring kommt man schnell um die Stadt herum oder hinein. Auch zwischen Fahrrad- und Autofahrern harmoniert es. Vorsehen sollte man sich auf der Weimarischen- oder der Gothaer Straße. Die sind so gerade, da kommt man leicht ins Rasen!

ZEIT: Sie auch?

Krämer: Ich am wenigsten. Immerhin fahre ich den Ministerpräsidenten, viele Erfurter erkennen unser Fahrzeug – da kann ich doch nicht rasen!

ZEIT: Welche Abkürzung kennt keiner?

Krämer: Das ist genau das Problem. Es gibt eine tolle Abkürzung, aber die kennt inzwischen jeder, deswegen kann ich sie Ihnen auch verraten: Wenn man von der Autobahn fix in die Innenstadt will, kann man in Erfurt-West runterfahren, dann geht es rechts in ein Tannenwäldchen hinein, irgendwann kommen Sie an der Bundeswehrkaserne raus. Es gibt keine Ampeln auf der Strecke. Den Schleichweg haben früher nur Soldaten gewählt oder eben Eingeweihte. Aber wie gesagt: Inzwischen ist auch dort viel los, warum auch immer.

4. Und wo sind in Erfurt die Gefühle?

Antworten von Clueso, 37, Musiker

Wo man tanzt: "Im Kalif Storch. Ein Club auf dem Zughafengelände, mit eigener Kraft eingerichtet. Ich schenke dort selbst ab und zu an der Pfeffibar mit aus. Das ist für mich der coolste und auch sicherste Platz in Erfurt, neben dem Kickertisch."

Wo man träumt: "Am besten setzt man sich hinter die Krämerbrücke. Isst ein Eis, lässt die Beine in der Gera baumeln. Ich setze mich im Sommer gerne in eine der vielen Kirchen, höre mir oft Mixe von neuen Songs in einer Kirche an. Da ist es kühl und ruhig. Erfurt heißt nicht umsonst "Stadt der Türme".

Wo man schreit: "Wenn man schreien will, muss man auf den Petersberg gehen. Einfach mal über das wundervolle Erfurt schauen und Hallo schreien!"

Wo man weint: "Man muss wissen, dass der Erfurter Fußballclub Rot-Weiß ständig um Geld betteln muss, um sich zu entwickeln. Wir brauchen einen starken Verein und einfach Kohle!"