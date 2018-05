Muss das wirklich sein? Dass Budni – dieses traditionsreiche Hamburger Unternehmen mit seinem wohl einzigartigen Kosenamen – die Unabhängigkeit aufgibt, um sich stattdessen an Edeka zu ketten, einen alles verschlingenden Riesen im deutschen Einzelhandel? Es muss wohl. Denn um Budnikowsky steht es nach ZEIT-Informationen noch schlechter als bislang bekannt. Das lässt sich aus Geschäftszahlen herauslesen, die das Familienunternehmen vor wenigen Tagen im Bundesanzeiger veröffentlicht hat, ohne dies öffentlich zu kommentieren.

Bislang war im Zusammenhang mit Budni immer von einem Verlust von zwei Millionen Euro die Rede. Diese Zahl ist allerdings veraltet, sie bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2014/15. Zuletzt, also 2015/16, waren es schon sechs Millionen Euro. Heruntergebrochen auf jede einzelne der insgesamt 181 Filialen, machte das ein Minus von 33 149,17 Euro. Anders ausgedrückt: Wenn ein durchschnittlicher Budni-Laden am Ende des Tages seine Türen schloss, fehlten rechnerisch mehr als 100 Euro in der Kasse. Zwar erklären sich zwei Drittel des Verlusts durch einmalige Kosten, etwa für die Modernisierung von Filialen, nur ändert das wenig an der trostlosen Lage. Auch für dieses und nächstes Jahr rechnet die Geschäftsführung mit einem Minus.

Die Budni-Krise kam schleichend, das zeigt der Vergleich der aktuellen mit älteren Zahlen. Das Schlüsseljahr für diese Entwicklung sei 2012 gewesen, sagen Branchenkenner. Damals ging der scheinbar wichtigste Konkurrent Schlecker pleite. Theoretisch hätte Budni davon profitieren müssen. Stattdessen besetzten dm und Rossmann die Marktlücke, die durch Schleckers Scheitern enstanden war. Wie ernst es vor allem dm mit dem Angriff auf Budni war, wurde zwei Jahre später klar. Da verbot der größte Drogeriekonzern Europas der Hamburger Traditionsfirma, weiterhin die dm-Marke Balea zu vertreiben. Budnikowsky musste eine Eigenmarke aufbauen. Das ging ins Geld.

Die Kosten für Investitionen sind nicht das Hauptproblem. Schwerer wiegt Budnis fehlende Einkaufsmacht. Der Drogist ist nur in Hamburg groß. Rossmann setzte zuletzt 14-mal so viel um, dm sogar das 17-Fache. So können die Rivalen Rabatte bei Produktherstellern wie Beiersdorf heraushandeln und an ihre Kunden weitergeben.

Budni hat diese Macht nicht. So schrumpft die Marge, was sich in den Geschäftsberichten im sogenannten Rohertrag zeigt. Der lag vor wenigen Jahren noch konstant bei etwa 31,5 Prozent des Umsatzes, ging seit 2013 jedoch auf zuletzt nur noch 28,7 Prozent zurück. Das bedeutet: Von jedem Euro, den der Kunde bei Budni lässt, bleiben dem Unternehmen nicht einmal mehr 29 Cent. Davon gehen die Mieten und Gehälter ab, unterm Strich steht schließlich kein Gewinn mehr, sondern ein Verlust.

Nun also die Partnerschaft mit Edeka. Einem Giganten, sechsmal so groß wie dm. Budni plant mit Edeka eine gemeinsame Tochter. Zum Start wird Budni 74,9 Prozent an der Gemeinschaftsfirma halten, Edeka 25,1 Prozent. Später, so regeln es die Verträge, könnte sich das Verhältnis umdrehen. Von der deutschlandweiten Expansion profitiert dann vor allem Edeka.

Für Budni hat die Konstruktion dennoch Vorteile: Die Hamburger Filialen bleiben in Familienhand, durch die Kooperation sollen die Preise beim Wareneinkauf sinken. "Budni bleibt Budni", hat Inhaber Cord Wöhlke versichert. Mag sein, doch ohne die Kooperation mit Edeka sähe die Zukunft der Firma düster aus. Unabhängigkeit ist etwas anderes.