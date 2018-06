Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin. © Andreas Meier/Reuters

Was ist ein Schweizer Pass? Ist er ein Reisedokument, ähnlich dem Generalabonnement der SBB? Oder soll man ihn als eine Art Zutrittskarte betrachten, wie sie viele Clubs für ihre members kennen? Ist er eine Kreditkarte, mit der man an die Konsulate gelangen kann, wenn man im Ausland in Schwierigkeiten gerät? Und – was bedeutet er den vielen, die nicht nur Schweizer, sondern auch noch Bürger eines anderen Landes sind?

Diese Frage stellte sich neulich bei einem Schweizer türkischer Abstammung. Er wurde in der Türkei verhaftet, weil er die Opposition gegen Erdoğan unterstützt haben soll. Welches Gesetz gilt in Anbetracht seiner doppelten Staatsbürgerschaft?

Schweizer, die nicht nur einen Pass haben, gibt es viele. So nutzen Geschäftsleute den einen Ausweis für Reisen in arabische Länder, mit dem anderen gehen sie nach Israel. Andere bekennen damit, moderne, mobile, offene Menschen zu sein, die sich dem Internationalismus verschrieben haben. Sie zücken mal diesen, mal jenen Pass, ganz so, wie sie ihren Mantel wechseln.

Im Grunde genommen gleicht längst ein Pass dem anderen. Die deutsche CDU sieht das allerdings etwas anders. Sie setzt sich für die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ein. Und auch Schweizer Parlamentarier möchten nach dem Zwischenfall in der Türkei mit dem schweizerisch-türkischen Doppelbürger und dem Ärger mit den dortigen Behörden das Thema auf die Traktandenliste setzen.

Aber geht es bei der Frage, ob doppelte Staatsbürgerschaften zulässig sein sollen oder nicht, wirklich nur um die Frage des leichten Reisens und des korrekten Gerichtsstandes? Oder dürfen dabei auch Gefühle wie Vaterlandsliebe und Geschichtsverbundenheit im Spiel sein? Sitten und Bräuche des eigenen Landes und – ja! – Nationalstolz?

Auf der Suche nach einer Antwort hilft uns Benjamin Constant, ein Westschweizer Schriftsteller und liberaler Politiker, mit seiner berühmten Rede von 1819: Unter dem Titel La liberté des anciens comparée à celle des modernes diskutierte er die zwei Konzepte der Freiheit. In der Moderne bedeutet Freiheit, nur den Gesetzen unterworfen zu sein. Freiheit als Erlaubnis, über das eigene Leben zu entscheiden, seine Meinung auszudrücken, über das persönliche Eigentum frei zu verfügen, sich mit anderen zu versammeln und den eigenen Glauben zu bekunden.

Für die Alten – die griechische polis, die römische res publica oder auch die mittelalterlichen Gemeinschaften unserer Eidgenossenschaft – war das Konzept der Freiheit aber ein ganz anderes. Es fokussierte nicht auf das Individuum wie heute, sondern auf das Kollektiv. Freiheit, das bedeutete, dass Bürger auf öffentlichen Plätzen über Krieg und Frieden entschieden, über Allianzen mit Ausländern, dass man Gesetze erließ oder Urteile verkündete, Rechnungen prüfte und die Tätigkeit der Magistrate.

Gegen Ende seiner Rede plädiert Constant für eine Kombination der zwei Freiheiten. Individuen brauchen, um ihre Freiheit vollständig leben zu können, einen sicheren Orden, an dem sie sich beteiligen können, der ihnen Schutz gibt und innerhalb dessen sie die Tugenden der Vergangenheit pflegen können.

Für uns Schweizer liegt diese Idee Constants auf der Hand. Dank der eigenartigen Struktur unseres Landes haben wir den Föderalismus gleichsam im Blut, Obrigkeiten sind uns zutiefst suspekt.

Wäre ich nicht Tessiner aus Lugano, wäre ich kein Schweizer. Die Schweiz wird existieren, solange die Schweizer existieren. Leute, die ihr Land, seine Geschichte und Traditionen lieben und sich eng mit ihm verbunden fühlen.

Und so ist ein Pass viel mehr als ein Generalabonnement für eine Reise. Sorgen wir dafür, dass das so bleibt!