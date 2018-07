Im Sommer fallen die dicken Leute auf, im Winter die dünnen, hatte der Oberflaneur Walter Benjamin einmal geschrieben. Auf dem Erfurter Hauptbahnhof kann ihm dieser Satz nicht eingefallen sein. Hier gibt es nämlich kaum Dicke. Oder zumindest waren einem in all der Zeit, in der man hier saß, um ringsum das Treiben zu beobachten, nur wenige aufgefallen. Weniger jedenfalls als woanders. Die Erfurter sehen mehrheitlich doch wie sportliche Leute aus. Wie Wanderer, Fahrradfahrer, bestimmt Spaziergänger. Und auch Treiben ist eigentlich nicht das richtige Wort, der Erfurter läuft gemächlich und sehr konzentriert durch seinen klar strukturierten Bahnhof, in dem es keine dunklen Ecken und stinkenden Pfade zu geben scheint. Nach einem aus rotem Backstein gebauten Eingangsportal erreicht man schnell eine der beiden Einkaufsachsen. Crobag, McDonald’s, asiahung und so. Man durchschreitet diesen Bau mit einer nicht unsympathischen Gelassenheit, die sagen will, wir wollen zwar nicht gleich abheben, aber bei uns ist die Welt im Großen und Ganzen eigentlich in Ordnung. Auch das hat man, das können Sie glauben oder nicht, auf anderen Bahnhöfen in anderen Städten schon anders gesehen.

Wenn das Leben ein dichtes System von Zeichen ist, die einem zu lesen aufgegeben sind, ist ein Bahnhof noch einmal eine Art Verdichtung dieser Zeichen, ein Zeichentempel. Auch deshalb kann es natürlich kein Zufall sein, ganz und gar kein Zufall, dass es genau in jenem Moment, in dem man aus dem Gebäude ins Freie tritt, nach Bratwurst riecht. Wie von Zauberhand nach Bratwurst riecht, weil ein Bratwurststand überhaupt nicht zu sehen ist. So also begrüßt Erfurt seine Gäste. Und da die spätestens dann, wenn der Bahnhof im Dezember 2017 zu einem ICE-Knoten geworden ist, in Scharen und von überall her strömen sollen, liegen ein paar Schritte weiter in der Touristinformation Broschüren aus, die Welcome to Thuringia, Welkom in Thüringen, Bienvenue en Thuringe oder Velkommen til Thüringen rufen. Frühstücksbrettchen, auf denen Don’t ketchup your Bratwurst steht, werden dort übrigens auch angeboten.

Apropos ICE-Knoten: Das ist wirklich eine große Sache. Die schnelle Mitte Deutschlands will man werden, in ungefähr zwei Stunden ist man dann von hier aus in Frankfurt/Main, Berlin, Dresden und München. Einmal in der Stunde treffen die vier Züge aus den vier Himmelsrichtungen in Erfurt ein, außerdem gibt es fortan neun neue Regionallinien. Ein ganzer Stadtteil mit dem schnöden Namen ICE-City soll, so träumt man hier, rund um den Bahnhof entstehen. Im Internet kann man schon animierte Hochhäuser und Wolkenkratzer bewundern. All das aber wird die gemächliche Welt des Thüringers nicht durcheinanderbringen. Also: hoffentlich.