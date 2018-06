Tolle, gar grüne Fahrradwege im Zentrum der "Fahrradstadt Hamburg"? Ein Traum – und oft bleibt es dabei. Bis vor einiger Zeit gab es wenigstens für den Weg von Eimsbüttel in die Innenstadt einen Geheimtipp: die Tiergartenstraße. Die führt an Planten un Blomen entlang, rechts liegt der Park, links grün eingebettete Zuggleise. Autos gab es hier außerhalb von Messezeiten kaum, abgesehen vielleicht von Wildcampern aus Heilbronn. Wenn man morgens im Licht der aufgehenden Sonne in Richtung City strampelte, verlieh einem die abwärts führende Fahrbahn so viel Schwung, dass er für den ganzen Arbeitstag reichte. Abends radelte man wild gegen die Steigung an, um die Muskeln zu stählen. Und mit dem Grün zu beiden Seiten war es fast so, als fahre man durch Planten un Blomen.

Damit ist es vorbei: Das Congress Center Hamburg (CCH) wird saniert, der östliche Teil des Siebziger-Jahre-Bauwerks soll völlig neu entstehen. Und die Zufahrt in die Tiefgarage wird – die Tiergartenstraße.

Das einstige Fahrradparadies ist jetzt schon gesperrt, Radfahrer aus Richtung Schanze müssen sich an der stark befahrenen Verbindungsbahn und der Edmund-Siemers-Allee entlangquälen, inmitten von Abgasen, Lärm und Baustellen. Und so mancher, der sich nach Luft ringend in den Pedalen aufbäumt und einen kurzen Blick auf das nun so ferne Grün von Planten un Blomen erhascht, fragt sich: Wieso darf ich nicht durch den Park fahren? Warum ist Radfahren in Planten un Blomen nicht erlaubt? Dort sind die Wege breit und sicher, die Luft ist sauber, es gibt keine Autos, die Vögel singen: Das ideale Refugium für Radfahrer – oder?

Nein, findet das Bezirksamt Mitte. Es sei zwar richtig, dass die Radwege um den Park herum "nicht optimal" seien, erst recht wegen der Bauarbeiten am CCH. "Doch es bleibt dabei", sagt Sprecherin Sorina Weiland, "das Radfahrverbot im Park gilt!" Die Gäste des Parks sollten Planten un Blomen genießen können; die Wege seien für Fußgänger und Radler zu schmal. Außerdem sei Planten un Blomen eine Oase in der Stadt. Und durch eine Oase solle man nicht rasen.

Aber lässt sich die rasante Natur des Zweiradfahrers nicht doch zähmen? Kann man ein friedfertiges Beisammensein nicht notfalls erzwingen – sei es durch Tempolimit und strengste, also komplett hamburguntypische, Kontrollen?

Frau Weiland seufzt. Selbst wenn die Radfahrer ganz rücksichtsvoll und langsam führen, sagt sie, müssten sie doch spätestens klingeln, rufen oder sich irgendwie sonst bemerkbar machen, wenn eine Fußgängergruppe gedankenverloren den gesamten Weg einnähme. Dann würden die Fußgänger erschrockenen zur Seite springen – und schon sei es wie überall, wo es für Geher und Radler zu eng ist. Aber, sagt Sorina Weiland, trotzdem dürfen Radfahrer den Park gerne durchqueren: "Wenn sie ihr Fahrrad schieben."

Wir gehen davon aus, dass diese Lösung für das Gros der Hamburger Fahrradfahrer nicht infrage kommt.