Schon unsere Großmütter behaupteten, Eis sei schädlich. Bei Hitze helfe lauwarmer Tee, hieß es, Malve oder Hagebutte, jedenfalls bestimmt kein Eis. Eis ist zu kalt, zu süß, zu teuer und zu fettig, Eis macht mindestens Halsschmerzen und auf Dauer Pickel und dick. Selbst nach Mandel-OPs wird heute kein Eis mehr gereicht, stattdessen tun es – danke, Herr von der Gröhe! – lecker eingeschweißte Weichkekse aus den Notfallpaketen EPa der Bundeswehr, im Soldatenmund zärtlich "Panzerplatten" genannt. Sage noch einer, die Bundesministerien schüfen untereinander keine Synergieeffekte! Von der Gröhen ist übrigens unser Gesundheitsminister und zündet gerade Stufe 2 seiner viel beachteten Impfreform zur Enttabuisierung des Speiseeisgenusses bei minderjährigen Kindern unter besonderer Berücksichtigung der Fünfeinhalb- bis Elfsiebenachteljährigen sowie aller Senioren, die der autoritären Erziehung anhängen ("Heul doch!"). Das Verwaltungskürzel IzEdSbmKub-BdFbEsaSddaEa mag auf Anhieb wenig sinnlich erscheinen – die Reform ist es umso mehr. Stufe 1 bestand a) in einer bundesweiten Aufklärungskampagne ("Schlecken! Löffeln! Beißen!") und b) in der Einführung eines Elternbonusbüchleins. Pro nachweislich dem Sprössling zugeführter Kugel Eis gab es ein lustiges Papierschirmchen, ab 1.000 Schirmchen winkte ein Wochenendpraktikum in der Langnese-Happiness-Station am Berliner Alex. Der durchschlagende Erfolg der Initiative hat von der Gröyen nun zu Stufe 2 ermutigt, die vorsieht, dass Eltern mit ihren Kindern von der oralen Speiseeisaufnahme (OSA) auf die intravenöse umsatteln (ISA). Die Idee dazu verdankt sich einer Reise des gebürtigen Uedemers 2011 nach London, wo eine Eisdiele die Sorte Baby Gaga feilbot (Muttermilch, Vanille, Zitronenschale). Die Vermählung von kreatürlichen Aromen mit schwarzen Punkten machte auf von der Greyen einen solchen Eindruck, in seiner damaligen Funktion als CDU-Generalsekretär zumal, dass er sich schwor: Was man nuckeln kann, lässt sich auch spritzen! Das war die Geburtsstunde von ISA. Müßig zu betonen, dass das hoch konzentrierte Serum mittlerweile in unzähligen Geschmacksrichtungen vorliegt. Als Renner 2017 gelten laut von der Geyen: Trump l’œil (American Cheesecake, American Cheese, American Cake) und das Bundestagswahl-Spezial Ohne Mampf kein Kampf (Schwarzwälder Kirsch, Lebertran-Mousse, Chiasamen-Carpaccio). Für zarte Kindervenen sind beide Sorten natürlich weniger geeignet. Dann heult doch.

FINIS