In ein rotes T-Shirt gekleidet, sitzt im Schatten einer Betonmauer ein zweieinhalb Jahre alter Junge, den es nicht gibt. Seine Haare sind hellbraun, sein Name ist Nassim. Er wurde gezeugt, kurz bevor die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) am 10. Juni 2014 das nordirakische Mossul einnahm, in der Hochzeitsnacht seiner Eltern. Als Nassim zur Welt kam, war Mossul eine andere Stadt. Die Dschihadisten hatten einen eigenen Staat ausgerufen, das "Kalifat". Ihre Scharia-Richter sprachen nun Recht. Ihre Religionspolizei kontrollierte die Kleidung. Ihre Kämpfer erschossen auf offener Straße, wen sie für einen Widerständler hielten.

Nassim war ein Frühchen, er wurde nach nur sieben Monaten geboren. Als seine Eltern eine Geburtsurkunde beantragten, weigerte sich der IS-Beamte: "Eine Schwangerschaft", erklärte er, "dauert neun Monate!" Nassim müsse unehelich gezeugt worden sein. Aufklärungsversuche blieben erfolglos.

Keine Papiere: Das ist der Grund, aus dem es Nassim bis heute offiziell nicht gibt. Und deshalb warten seine Eltern an diesem Tag in einer langen Schlange vor dem improvisierten Gericht "zur Regelung ziviler Angelegenheiten" in dem Städtchen Karakosch, 30 Kilometer südöstlich von Mossul. Sie hoffen auf einen irakischen Beamten, der Nassim zu einer amtlichen Existenz verhilft.

Jeder, der hier ansteht, hat eine Geschichte zu erzählen: Ein Haus, das der IS in Brand gesetzt hat. Ein Auto, das die Terroristen ohne Quittung requiriert haben. Ein vom IS verschlepptes Familienmitglied, dessen Schicksal ungewiss ist.

Draußen ist es heiß, drinnen stickig. Ein paar Anwälte quetschen sich durch die Gänge, viele selbst aus Mossul, dem Wahnsinn gerade erst entkommen.

In der Altstadt von Mossul wird noch gekämpft, ein paar Hundert IS-Kämpfer harren dort aus, es ist ein brutaler Straßenkampf. Die irakische Armee hätte gerne in dieser Woche, passend zum dritten Jahrestag der Einnahme Mossuls durch den IS, den Sieg über das "Kalifat" verkündet. Aber bis dahin wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Und so gibt es jetzt diese merkwürdige Gleichzeitigkeit: blutiger Endkampf in Mossul, bürokratische Abwicklung der IS-Herrschaft nur einige Kilometer weiter.

Zwei Straßen vom Gericht "zur Regelung ziviler Angelegenheiten" entfernt steht ein Pick-up-Truck am Straßenrand, auf der Ladefläche sitzen drei gefesselte Männer, die Augen verbunden. "Das sind IS-Leute", erklärt ein Polizist mit Schnauzbart, der hinter dem Steuer sitzt. "Gerade verhaftet. Die wurden uns gemeldet, von Nachbarn. Sind aus Mossul geflohen, hatten sich unter die Flüchtlinge gemischt."

"Was geschieht jetzt mit ihnen?"

"Ermittlungen", sagt der Polizist und deutet auf das Gebäude nebenan: "da drinnen."