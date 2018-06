Das Thema trifft die urbane Mittelschicht ins Herz. Will heißen: in ihrem Portemonnaie. "100 Millionen für günstigere Kinderbetreuung", frohlockte der Tages-Anzeiger vor einem Monat. "Zahlt Zürich zu wenig für Krippenplätze?", fragte dieselbe Zeitung vor zwei Wochen, bevor sie diese Woche ihre Leser endlich aufklärte: "Deshalb ist die Kinderbetreuung so teuer".

Erzählt wird in all diesen Stücken, in all diesen Artikeln die immer gleiche Geschichte von der durchschnittlichen Schweizer Mittelstandsfamilie. Von den Eltern, Doppelverdienern mit einem Haushaltseinkommen von 146.400 Franken brutto, deren zwei Kinder an dreieinhalb Tagen die Woche eine Krippe besuchen.

Es ist eine Geschichte, in der es nicht so sehr um Erziehung, um Gleichberechtigung oder Gerechtigkeit geht. Sondern vor allem um Geld.

Fast ein Fünftel ihres Einkommens gibt die Beispiel-Familie für die Fremdbetreuung aus, rechnete der Tagi vor. Das ist viel, viel zu viel, lautet der Tenor. Nicht nur in der Zeitung, sondern weit darüber hinaus. Sprechen die Schweizer über die Betreuung ihrer Kinder, geht das Jammern los, wird das Kind vom Kleinod zum Kostenfaktor.

Unfassbar teuer sei es, 112 Franken pro Tag dafür auszugeben, dass jemand acht, neun, zehn Stunden am Tag auf das eigene Kind aufpasst. Es füttert und fördert, tröstet und knuddelt – und den hyperbeschäftigten Eltern abends ein paar Erziehungstipps mit auf den Heimweg gibt.

Dabei geben Schweizer gerne Geld aus. Viel Geld. Für ihre Gesundheit zum Beispiel, da waren es zuletzt durchschnittlich 783 Franken. Pro Person und Monat. Die ständig steigenden Kosten für die Krankenkasse, Arztbesuche oder Medikamente werden zwar beklagt, aber schnell wieder weggewischt. Am liebsten mit dem Argument: Das ist gut investiertes Geld. Es geht schließlich um den eigenen Körper.

Doch geht es um die Betreuung der Jüngsten, von den drei Monate alten Säuglingen bis zu den fünf Jahre alten Kindern, dann gilt auf einmal: Geiz ist geil.

Als neulich publik wurde, dass sich fast alle Jugendlichen ihre Lehrstelle in der Krippe mit einem unnötigen Praktikumsjahr verdienen müssen, war der Aufschrei groß. Beklagt wurde aber nicht so sehr das Schweizer Krippensystem, das nur dank der Billigarbeit von jungen Frauen funktioniert, sondern die Aussicht, dass die Kinderbetreuung mit einem fairen System teurer werden könnte. Dass sie dafür noch mehr – nämlich qualifiziertes Personal – für ihr Geld bekommen würden? Kein Thema.

Viel lieber sucht man nach Ideen, wie die Kinderbetreuung verbilligt werden könnte. Der Tages-Anzeiger kramte diese Woche eigens eine zwei Jahre alte Studie der Forschungsstelle Infras und der Universität St. Gallen hervor, auf der Suche nach Sparmöglichkeiten. Mit mäßigem Erfolg: Weil das Personal bereits heute im Vergleich zu anderen Branchen schlecht verdient, lässt sich am Lohn kaum weiter schrauben. Also müsste man tun, wovor Entwicklungsforscher warnen: die Kindergruppen vergrößern, die Betreuung verschlechtern.

Dabei zeigte just die Studie, auf die sich der Artikel bezieht: Rechnet man die unterschiedliche Kaufkraft, die Inflation und die Währungsunterschiede in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz gegeneinander auf, steht die Schweiz gar nicht so schlecht da. Die Kinderbetreuung in der Stadt Zürich ist ähnlich teuer wie in den Nachbarländern. Im Vergleich zu Frankfurt am Main oder Lyon sogar günstiger.

Weil sich die öffentliche Hand und die Firmen hierzulande aber viel weniger als andernorts an den Betreuungskosten beteiligen, bezahlen die Eltern mehr – doppelt bis dreimal so viel wie in den Vergleichsländern.

Hier, und nur hier, lohnt es sich, anzusetzen. Bei den großen Firmen, die um die gut ausgebildeten Mütter buhlen, sich aber – anders als in Frankreich und in der Romandie – nur selten an der Finanzierung von Krippen beteiligen. Oder bei der Politik.

Im Mai hat der Nationalrat beschlossen, dass der Bund in den nächsten drei Jahren zusätzlich 100 Millionen Franken für Kinderkrippen ausgeben soll. 85 Millionen davon sollen für niedrigere Betreuungskosten sorgen, die restlichen 15 Millionen dafür, dass die Krippen abends und in den Ferien länger geöffnet sind. Zudem will der Bundesrat, dass Eltern bald nicht mehr nur 10.100 Franken für die Kinderbetreuung von ihren Steuern abziehen dürfen, sondern 25.000 Franken.

Es zeigt sich: Jammern wirkt. Wer von der neuerlichen Millionenspritze aus Bern schließlich profitiert, ist heute noch unklar; ausgeben werden das Geld die Kantone und die Gemeinden. Klar ist jedoch: Die Steuererleichterungen bringen nur jenen etwas, die überhaupt Steuern zahlen. Also dem klagenden Mittelstandspaar, das sich mit seinem Familieneinkommen von 146.400 Franken gerne auch ein paar Wochen Ferien am Meer oder ein Haus mit Garten leistet – und, weil der Alltag so stressig ist, eine schlecht bezahlte Putzfrau beschäftigt.

Doch das ist ein anderes Thema.