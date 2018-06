Am Ende beweist ausgerechnet eine der bittersten Niederlagen, welch Triumphzug dieses Jahr für RB Leipzig war. Kurz vor der Sommerpause, der 33. Spieltag, das Heimspiel gegen Bayern München, die 59. Minute. Es steht 3 : 1 für Leipzig, RB zeigt seinen besten Fußball der Saison. Streckenweise sieht die Partie aus wie die einer Talente-Weltauswahl gegen eine Truppe älterer Herren. Und die Bayern, das ist das Unglaubliche, scheinen sich irgendwie damit abgefunden zu haben. Aber dann treiben die Leipziger es zu weit.

Sie starten eine Art Trainingsspielchen, im Mittelfeld kicken sie sich den Ball zu, One-Touch über drei, vier, fünf, sechs Stationen, die Münchner können nur zuschauen. Was für eine Hybris. In diesem Moment nämlich, so wird es später Bayerns Thomas Müller in die Mikrofone sagen, sei sein Team aufgewacht. "Vielleicht hätten sie das lieber sein lassen sollen", sagt Müller und meint die Leipziger Ballstafetten, denn: "Es hat sich gerächt, wenn man uns reizt."

Am Ende drehen die Bayern das Spiel noch. Als Arjen Robben in der 95. Minute den Siegtreffer zum 4 : 5 erzielt, springen und brüllen die Bayern-Spieler vor den Leipziger Fans, und in ihren Gesichtern sieht man nicht Freude. Sondern wütende Genugtuung. Wir haben es euch noch mal gezeigt.

Aber wie oft wird das noch gelingen? Wie oft werden die Alten noch die Jungen besiegen?

Jetzt, nach einer Saison, die der Aufsteiger Leipzig auf Platz zwei abgeschlossen hat, ist klar, dass sich die Kräfte in der Bundesliga vorerst neu geordnet haben. Die Bayern schauen fortan auch nach Leipzig, nicht mehr nur nach Dortmund. Das war die große Leistung der Leipziger, der jüngsten Mannschaft der Bundesliga in dieser Saison: den Groll, die Aufmerksamkeit des großen FC Bayern auf sich gezogen zu haben.

Und die Aufmerksamkeit der Uefa. RB Leipzig hat sich für die Champions League qualifiziert. Noch nie durfte eine ostdeutsche Mannschaft in diesem Wettbewerb spielen. Aber da ist noch eine Hürde: Die Regeln der Uefa verbieten es, dass zwei Clubs in der Champions League antreten, die vom selben Mäzen kontrolliert werden. Und neben Leipzig wird auch Österreichs Meister RB Salzburg vom Red-Bull-Konzern maßgeblich finanziert. In der kommenden Woche, etwa bis zum 15. Juni, will die Uefa entscheiden, ob beide, Leipzig und Salzburg, in der Champions League starten dürfen. Juristisch ist die Sache heikel. Sportlich gesehen wäre es ein Wahnsinn, Leipzig nicht spielen zu lassen.

21. August 2016, der schwierige Start

Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl sitzt in der Sonne, auf der Dachterrasse des hypermodernen Leipziger Trainingszentrums, das Frühstücksbuffet rührt er nicht an, er hat keine gute Laune. Was ungewöhnlich ist, denn Hasenhüttl ist von einer so freundlichen Weichheit, einer so unerschütterlichen Nettigkeit, dass man ihn im Grunde gleich als Freund haben will. An diesem Morgen denkt keiner daran, dass RB bald die Bayern ärgern könnte. An diesem Morgen fragen alle: War das naiv – mit einer Mannschaft aus lauter 19-, 20-, 21-jährigen No-Names in die erste Bundesligasaison zu starten? Am Vorabend hat RB sein allererstes Pflichtspiel der Saison verloren, ist in Dresden aus dem DFB-Pokal geflogen. Und Hasenhüttl, der gerade erst als Trainer nach Leipzig gekommen ist, muss sich fragen lassen, was passieren würde, wenn die nächsten drei, vier Spiele verloren gehen. "Trotzdem werden wir die Ruhe bewahren", sagt Hasenhüttl. "Wir werden für Überraschungen sorgen, und wir werden auch Niederlagen erleiden."

Ein unschöner Vorgeschmack war das Spiel bei Dynamo auch in einer anderen Angelegenheit. Dresdner Fans warfen einen blutenden Bullenkopf von der Tribüne. Es gab unappetitliche Plakate, die sich mit Leipzigs Dasein als angeblicher Kommerz-Club auseinandersetzen. Dynamo berauscht sich am Hass auf RB Leipzig, titelte eine Zeitung. Könnten die Leipziger Talente am Hass zerbrechen?